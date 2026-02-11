Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.

Google представив оновлення кількох своїх інструментів, серед яких «Результати з інформацією про вас» та можливість видалити небажані зображення з пошукової системи.

Про це повідомляє The Tech crunch, передає Укрінформ.

Інструмент «Результати з інформацією про вас» вже дозволяє користувачам видаляти результати пошуку, що містять їхній номер телефону, адресу електронної пошти або домашню адресу, а тепер його також можна використовувати для запиту на видалення результатів, що містять таку інформацію, як номер водійського посвідчення, паспорта або соціального страхування, повідомила компанія.

Користувач може отримати доступ до інструменту в додатку Google, натиснувши на фотографію свого облікового запису Google і вибравши «Результати з інформацією про вас». Якщо користувач використовує цей інструмент вперше, потрібно натиснути «Почати», а потім додати особисту контактну інформацію, яку потрібно відстежити. Потім буде запропоновано додати номери своїх державних ідентифікаційних документів. Існуючі користувачі можуть додати свої ідентифікаційні номери та вибрати, які з них вони хочуть відстежувати.

Після підтвердження даних Google автоматично контролюватиме результати пошуку та повідомлятиме користувача, якщо знайде результати, що містять інформацію, яку йому було задано. Google зазначає, що видалення цієї інформації з пошуку не видаляє її повністю з Інтернету, але це може допомогти зберегти конфіденційність вашої інформації.

Спочатку оновлення буде впроваджено в США протягом найближчих днів, а надалі Google планує впровадити його в інших регіонах.

Google також оголосив, що спрощує процедуру подання запиту на видалення небажаних відвертих зображень з пошукової системи. Тепер користувачам достатньо натиснути на три крапки на зображенні, вибрати «Видалити результат», а потім натиснути «Це зображення має сексуальний характер». Крім того, більше не потрібно повідомляти про зображення по одному, оскільки тепер можна вибрати та надіслати запити відразу щодо декількох зображень з результатів пошуку. Користувачі також можуть відстежувати статус усіх запитів в розділі «Результати з інформацією про вас».