10.02.26
16:10
У Windows 11 більше не буде підтримки драйверів старих принтерів від Microsoft.
10:18 10.02.2026
В оновленні Windows 11 від 15 січня 2026 року Microsoft видалила офіційну підтримку драйверів V3 і V4, необхідних для роботи старих принтерів, повідомляє Tom's Hardware.
Це оновлення є частиною глобальніших планів Microsoft щодо модернізації друку у Windows. Компанія вже випускала оновлення 21H2 для Windows 10 у якому прибрала потребу для виробників принтерів надавати власні інсталятори.
З новими змінами користувачі Windows 11 і Windows Server 2025 не зможуть автоматично встановлювати драйвери через Windows Update. Оновлення будуть доступні тільки в окремих випадках після ручного перегляду. Проте драйвери від виробника можна встановлювати як і раніше.
Старі принтери, які працюють на драйверах V3 і V4, продовжать функціонувати, але у їхніх власників можуть виникнути труднощі з установкою. Для власників нових принтерів жодних змін не буде, оскільки вони використовують сучасну архітектуру драйверів.
"Починаючи з січня 2026 року, Windows більше не підтримуватиме драйвери принтерів V3 та V4. Ці драйвери були оголошені застарілими у вересні 2023 року. Більшість користувачів використовують новіші драйвери принтерів або сучасні рішення для друку, які продовжують працювати та рекомендуються. Якщо ваш принтер залежить від драйвера V3 або V4, він може перестати встановлюватися або працювати після закінчення підтримки." - йдеться у заяві компанії
З 1 липня 2026 року Microsoft змінить правила ранжування драйверів, щоб у разі наявності кількох варіантів віддавати перевагу вбудованому драйверу класу Microsoft IPP. А з 1 липня 2027 року оновлення драйверів сторонніх виробників через Windows Update будуть обмежені лише виправленнями, пов'язаними з безпекою.
ТЕГИ
