Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Windows 11 більше не буде підтримки драйверів старих принтерів від Microsoft.

10:18 10.02.2026 |

Новини IT

В оновленні Windows 11 від 15 січня 2026 року Microsoft видалила офіційну підтримку драйверів V3 і V4, необхідних для роботи старих принтерів, повідомляє Tom's Hardware.

Це оновлення є частиною глобальніших планів Microsoft щодо модернізації друку у Windows. Компанія вже випускала оновлення 21H2 для Windows 10 у якому прибрала потребу для виробників принтерів надавати власні інсталятори.

З новими змінами користувачі Windows 11 і Windows Server 2025 не зможуть автоматично встановлювати драйвери через Windows Update. Оновлення будуть доступні тільки в окремих випадках після ручного перегляду. Проте драйвери від виробника можна встановлювати як і раніше.

Старі принтери, які працюють на драйверах V3 і V4, продовжать функціонувати, але у їхніх власників можуть виникнути труднощі з установкою. Для власників нових принтерів жодних змін не буде, оскільки вони використовують сучасну архітектуру драйверів.

"Починаючи з січня 2026 року, Windows більше не підтримуватиме драйвери принтерів V3 та V4. Ці драйвери були оголошені застарілими у вересні 2023 року. Більшість користувачів використовують новіші драйвери принтерів або сучасні рішення для друку, які продовжують працювати та рекомендуються. Якщо ваш принтер залежить від драйвера V3 або V4, він може перестати встановлюватися або працювати після закінчення підтримки." - йдеться у заяві компанії

З 1 липня 2026 року Microsoft змінить правила ранжування драйверів, щоб у разі наявності кількох варіантів віддавати перевагу вбудованому драйверу класу Microsoft IPP. А з 1 липня 2027 року оновлення драйверів сторонніх виробників через Windows Update будуть обмежені лише виправленнями, пов'язаними з безпекою.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7886  0,09 0,21 43,3434  0,10 0,23
EUR 50,8638  0,31 0,60 51,5890  0,35 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0600  0,00 0,00 43,1100  0,00 0,00
EUR 51,3189  0,00 0,00 51,3655  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес