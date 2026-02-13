Авторизация

Україна отримає від Франції та Норвегії авіабомби і системи ситуаційної обізнаності на $457 млн.

Норвегія та Франція домовилися про купівлю зброї на загальну вартість понад 457 мільйонів доларів та її подальшу передачу Україні.

Про це повідомив уряд Норвегії.

За умовами угоди, Норвегія внесе близько 4,2 мільярди норвезьких крон (266,7 мійльонів доларів), а Франція гарантує позику на суму майже 3 мільярдів норвезьких крон (190,5 мільйонів доларів). Ці гроші уряди країн витратять на передачу плануючих авіабомб класу «повітря-земля» та систем спостереження і ситуаційної обізнаності. Зброю закуплять у французьких виробників або передадуть із запасів Франції.

Міністр оборони Норвегії зазначає, що Україна вже має позитивний досвід у використанні цієї зброї. 

«Зараз ми забезпечуємо, щоб Україна отримала зброю, яку вона просила», - сказав Торе Сандвік

За його словами, французька і норвезька сторони визначили види озброєнь разом із українським міністерством оборони.

За матеріалами: hromadske.ua
 

