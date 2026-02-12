Авторизация

Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.

09:43 12.02.2026 |

Новини IT

З кожним роком популярність iPhone тільки зростає і нова статистика від Counterpoint Research підтверджує, що Apple займає найбільшу частину світового ринку смартфонів.


Що відомо

Аналітики підрахували, що станом на початок 2026 року кожен четвертий активний смартфон у світі - це iPhone. На долю Apple припадає майже 25% світового ринку смартфонів і такого показника не досягав жоден виробник!

Другим гігантом, абсолютно передбачувано, є Samsung - на її долю припадає 20% ринку. Отже, американський і корейський гігант поділили між собою майже половину ринку мобільних пристроїв.

За даними Counterpoint Research, у топ-10 також входять Xiaomi, Oppo, vivo, Transsion (Tecno, Infinix), Huawei, Honor, Motorola, realme і Google - але у трьох останніх брендів кількість активних пристроїв все ще не перевищила 200 млн штук.

Графік ринку смартфонів за даними Counterpoint Research

Приголомшливий успіх Apple аналітики пояснюють "високою лояльністю користувачів, розвиненою екосистемою iOS та тісно інтегрованими сервісами ", тоді як головний козир Samsung - "широкий асортимент продукції від бюджетного до преміум-сегментів і обширний географічний охоплення ключових регіонів".
За матеріалами: gagadget.com
Samsung, Apple
 

