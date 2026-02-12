Фінансові новини
- 12.02.26
- 13:01
- RSS
- мапа сайту
Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
09:43 12.02.2026
З кожним роком популярність iPhone тільки зростає і нова статистика від Counterpoint Research підтверджує, що Apple займає найбільшу частину світового ринку смартфонів.
Що відомо
Аналітики підрахували, що станом на початок 2026 року кожен четвертий активний смартфон у світі - це iPhone. На долю Apple припадає майже 25% світового ринку смартфонів і такого показника не досягав жоден виробник!
Другим гігантом, абсолютно передбачувано, є Samsung - на її долю припадає 20% ринку. Отже, американський і корейський гігант поділили між собою майже половину ринку мобільних пристроїв.
За даними Counterpoint Research, у топ-10 також входять Xiaomi, Oppo, vivo, Transsion (Tecno, Infinix), Huawei, Honor, Motorola, realme і Google - але у трьох останніх брендів кількість активних пристроїв все ще не перевищила 200 млн штук.
Приголомшливий успіх Apple аналітики пояснюють "високою лояльністю користувачів, розвиненою екосистемою iOS та тісно інтегрованими сервісами ", тоді як головний козир Samsung - "широкий асортимент продукції від бюджетного до преміум-сегментів і обширний географічний охоплення ключових регіонів".
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
|Київстар і Vodafone планують об’єднати вежовий бізнес, lifecell виступає проти.
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
