Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID

10:45 19.02.2026 |

Новини IT

Google розробляє нову систему розблокування обличчям для Pixel і Chromebook під назвою "Проект Тоскана". За даними звіту, вона має бути на рівні Face ID.

Йдеться про апаратне оновлення, а не просто софт. Звіт стверджує, що система залишиться з вирізом‑отвором для камери на Pixel і може використовувати інфрачервоні сенсори. Мета - зробити Face Unlock, який працює "за будь-яких умов освітлення без будь-якого додаткового видимого обладнання".

Це не перша спроба Google зробити ставку на розпізнавання обличчя. Свого часу Pixel 4 повністю перейшов на Face Unlock з інфрачервоним набором сенсорів. Пізніше від функції відмовилися. Наступними роками її поступово повертали: у серії Pixel 7 вона працювала на базі камери, але не підтримувала безпечні застосунки, а вже в Pixel 8 це виправили.

Тепер компанія, схоже, готує повноцінний апаратний апгрейд. Раніше також ходили чутки, що Pixel 11 отримає розблокування обличчям у темряві завдяки підтримці Tensor G6 і "системи ІЧ-камери під дисплеєм". Це частково пояснює, чому в новому проєкті робиться акцент на роботу в "різних умовах освітлення", адже поточна реалізація добре працює лише при нормальному світлі.

Поки що деталей небагато. Залишаються питання, як саме Google реалізує систему без видимих сенсорів і чи не відмовиться від свого проєкту. Принаймні основний напрям зрозумілий - зробити Face Unlock на Pixel більш надійним і універсальним, щоб він не залежав від освітлення і міг конкурувати з технологіями на зразок Face ID на iPhone.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2920
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 51,2577
  0,0882
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9527  0,01 0,01 43,5100  0,01 0,03
EUR 50,9008  0,06 0,13 51,5169  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,03 0,07
EUR 51,0790  0,03 0,06 51,1614  0,03 0,06

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес