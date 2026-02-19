Фінансові новини
- 19.02.26
- 12:22
Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID
10:45 19.02.2026
Google розробляє нову систему розблокування обличчям для Pixel і Chromebook під назвою "Проект Тоскана". За даними звіту, вона має бути на рівні Face ID.
Йдеться про апаратне оновлення, а не просто софт. Звіт стверджує, що система залишиться з вирізом‑отвором для камери на Pixel і може використовувати інфрачервоні сенсори. Мета - зробити Face Unlock, який працює "за будь-яких умов освітлення без будь-якого додаткового видимого обладнання".
Це не перша спроба Google зробити ставку на розпізнавання обличчя. Свого часу Pixel 4 повністю перейшов на Face Unlock з інфрачервоним набором сенсорів. Пізніше від функції відмовилися. Наступними роками її поступово повертали: у серії Pixel 7 вона працювала на базі камери, але не підтримувала безпечні застосунки, а вже в Pixel 8 це виправили.
Тепер компанія, схоже, готує повноцінний апаратний апгрейд. Раніше також ходили чутки, що Pixel 11 отримає розблокування обличчям у темряві завдяки підтримці Tensor G6 і "системи ІЧ-камери під дисплеєм". Це частково пояснює, чому в новому проєкті робиться акцент на роботу в "різних умовах освітлення", адже поточна реалізація добре працює лише при нормальному світлі.
Поки що деталей небагато. Залишаються питання, як саме Google реалізує систему без видимих сенсорів і чи не відмовиться від свого проєкту. Принаймні основний напрям зрозумілий - зробити Face Unlock на Pixel більш надійним і універсальним, щоб він не залежав від освітлення і міг конкурувати з технологіями на зразок Face ID на iPhone.
