Виплати кредиторам банків-банкрутів у січні сягнули 193 млн грн
14:25 24.02.2026 |
У січні кредиторам банків, що ліквідуються, виплатили 193 мільйона гривень, більше частину коштів, 96% суми, отримали юридичні особи.
Про це інформує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
"За січень 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала більше 193,0 млн грн. З цих коштів 186,9 млн грн отримали кредитори 7-ї черги (юрособи-клієнти банку)", - говориться у повідомленні.
Також 6,1 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
Загалом за час діяльності ФГВФО станом на 1 лютого 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на 74,9 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам.
Зокрема 16,7 млрд грн - Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
Задоволення вимог кредиторів відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Тобто від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел, зазначає ФГВФО.
