НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ з 25 лютого вводить в обіг модифіковані банкноти 200 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

14:44 23.02.2026 |

Фінанси, Україна

Національний банк України (НБУ) у межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 грн із розміщеним на них гаслом "Слава Україні! Героям слава!", повідомляється на сайті регулятора в понеділок.

"У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 грн розміщено зазначене патріотичне гасло, тоді як усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2019 року", - повідомив центробанк у пресрелізі.

Нацбанк з 25 лютого 2026 року розпочне видачу цих модифікованих банкнот банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Як зазначив регулятор, громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 грн попереднього зразка на модифіковані. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 грн попередніх років виготовлення та є обов'язковими до приймання за номінальною вартістю на всій території України для всіх видів платежів і зарахування на рахунки, вклади та для виконання платіжних операцій.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України НБУ розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом "Слава Україні! Героям слава!"

У готівковий обіг уже введено модифіковані банкноти з цим гаслом: з 8 серпня 2024 року - номіналами 500 та 1000 грн, з 23 серпня 2024 року - номіналом 50 грн, з 21 серпня 2025 року - номіналом 20 грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

