НБУ з 25 лютого вводить в обіг модифіковані банкноти 200 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
Національний банк України (НБУ) у межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 грн із розміщеним на них гаслом "Слава Україні! Героям слава!", повідомляється на сайті регулятора в понеділок.
"У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 грн розміщено зазначене патріотичне гасло, тоді як усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2019 року", - повідомив центробанк у пресрелізі.
Нацбанк з 25 лютого 2026 року розпочне видачу цих модифікованих банкнот банкам України, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.
Як зазначив регулятор, громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 200 грн попереднього зразка на модифіковані. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 грн попередніх років виготовлення та є обов'язковими до приймання за номінальною вартістю на всій території України для всіх видів платежів і зарахування на рахунки, вклади та для виконання платіжних операцій.
Як повідомлялося, у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України НБУ розпочав випуск модифікованих банкнот національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
У готівковий обіг уже введено модифіковані банкноти з цим гаслом: з 8 серпня 2024 року - номіналами 500 та 1000 грн, з 23 серпня 2024 року - номіналом 50 грн, з 21 серпня 2025 року - номіналом 20 грн.
