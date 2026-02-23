Фінансові новини
Курс біткойна знову опустився під $65 000 — Bloomberg
15:03 23.02.2026 |
Найбільша криптовалюта світу біткойн удруге за місяць опустилася нижче 65 тисяч доларів на тлі невизначеності щодо мит президента США Дональда Трампа.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Біткойн у понеділок, 23 лютого, впав на цілих 4,8%, до майже 64 300 доларів США, що є найнижчим показником з 6 лютого. Інші криптовалюти показали ще гірші результати, наприклад Ether, другий за величиною токен, впав на 5,2%.
Зазначається, що згодом біткойн компенсував частину цих втрат протягом дня, торгуючись вище 65 900 доларів до 8 ранку в Лондоні.
Ether торгувався приблизно за 1 885 доларів США.
Втрати відбулися після того, як офіційні особи США в неділю заявили, що торговельні угоди, вже укладені з партнерами, залишаються чинними попри рішення Верховного суду, яке скасувало використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит.
«Крипторинок залишається нестабільним. Учасники ринку розраховують на підтримку на рівні 60 000 доларів. Макроекономічна невизначеність зараз тисне на ринок, від геополітичної напруженості щодо Ірану до різкого зростання мит США, і може призвести до чергового випробування такого ж рівня», - сказала Керолайн Морон, співзасновниця компанії Orbit Markets.
