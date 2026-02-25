Авторизация

Ринок золота пішов униз через посилення долара

08:37 25.02.2026 |

Фінанси

24 лютого вартість золота знизилася, оскільки інвестори фіксували прибуток після того, як під час попередньої сесії ціни на злитки підскочили більш ніж на 2%.

Спотова ціна на золото вранці понеділка опустилася на 1,2% ‒ до $5 167,28 за унцію, перервавши чотириденне зростання та відійшовши від більш ніж тритижневого максимуму, повідомляє Reuters.

Додатковий тиск на ринок чинить зміцнення долара, зауважують експерти.

"Очевидно, що вчора ми спостерігали значний стрибок золота. Зараз маємо певну корекцію, і, як на мене, варто відзначити, що паніка, яку ми бачили на Уолл-стріт, не перекинулася на азійські ринки", ‒ зазначив Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive.

Долар дещо зміцнився, що зробило злитки, ціна яких визначається в доларах, дорожчими для власників інших валют.

Азійські фондові ринки стабілізувалися після слабкого старту. Водночас новий розпродаж на Уолл-стріт, пов'язаний зі штучним інтелектом, насторожив інвесторів. Настрої також погіршила підвищена невизначеність щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа та геополітична напруга.

Як повідомлялося, у понеділок біткоїн послабився на тлі чергової хвилі занепокоєння щодо статусу американських тарифів, запроваджених США. Найбільший цифровий актив знизився на 4,8% і наблизився до позначки $64 300 ‒ це найнижчий рівень з 6 лютого. Інші криптоактиви показали ще більші втрати: Ether, другий за масштабом, просів на 5,2%.

Падіння відбулося після заяв американських чиновників у неділю про те, що чинні торговельні угоди з партнерами залишаються в силі, незважаючи на рішення Верховний суд США, який скасував використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2648
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 50,9659
  0,0394
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1900  0,10 0,23 43,2200  0,10 0,23
EUR 50,9253  0,19 0,37 50,9390  0,20 0,39

