- 25.02.26
- 12:16
- RSS
- мапа сайту
Ринок золота пішов униз через посилення долара
08:37 25.02.2026 |
24 лютого вартість золота знизилася, оскільки інвестори фіксували прибуток після того, як під час попередньої сесії ціни на злитки підскочили більш ніж на 2%.
Спотова ціна на золото вранці понеділка опустилася на 1,2% ‒ до $5 167,28 за унцію, перервавши чотириденне зростання та відійшовши від більш ніж тритижневого максимуму, повідомляє Reuters.
Додатковий тиск на ринок чинить зміцнення долара, зауважують експерти.
"Очевидно, що вчора ми спостерігали значний стрибок золота. Зараз маємо певну корекцію, і, як на мене, варто відзначити, що паніка, яку ми бачили на Уолл-стріт, не перекинулася на азійські ринки", ‒ зазначив Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive.
Долар дещо зміцнився, що зробило злитки, ціна яких визначається в доларах, дорожчими для власників інших валют.
Азійські фондові ринки стабілізувалися після слабкого старту. Водночас новий розпродаж на Уолл-стріт, пов'язаний зі штучним інтелектом, насторожив інвесторів. Настрої також погіршила підвищена невизначеність щодо торговельної політики президента США Дональда Трампа та геополітична напруга.
Як повідомлялося, у понеділок біткоїн послабився на тлі чергової хвилі занепокоєння щодо статусу американських тарифів, запроваджених США. Найбільший цифровий актив знизився на 4,8% і наблизився до позначки $64 300 ‒ це найнижчий рівень з 6 лютого. Інші криптоактиви показали ще більші втрати: Ether, другий за масштабом, просів на 5,2%.
Падіння відбулося після заяв американських чиновників у неділю про те, що чинні торговельні угоди з партнерами залишаються в силі, незважаючи на рішення Верховний суд США, який скасував використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит.
Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
Регулювання криптовалют в Україні: з'являться основний і допоміжний регулятори
Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
НБУ опублікував статистику клієнтських звернень: найчастіше — блокування рахунків
Мінфін України провів розміщення ОВДП на 21,4 млрд грн
Долар США дешевшає до основних світових валют
Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується на рівні $71,2 за барель
Ринок золота пішов униз через посилення долара
Виплати кредиторам банків-банкрутів у січні сягнули 193 млн грн
Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft
3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв'язку.
Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.