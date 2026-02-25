Фінансові новини
25.02.26
12:16
Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується на рівні $71,2 за барель
09:34 25.02.2026 |
Ціни на нафту підвищуються в середу, ринок стежить за розвитком ситуації навколо Ірану й очікує публікації даних про запаси енергоносіїв у США.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 кч становить $71,22 за барель, що на $0,45 (0,64%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подешевшали на $0,72 (1%), до $70,77 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,41 (0,62%), до $66,04 за барель. За підсумками попередніх торгів їхня вартість опустилася на $0,68 (1%), до $65,63 за барель.
Президент США Дональд Трамп заявив у зверненні до Конгресу США у вівторок, що не допустить отримання ядерної зброї Іраном, але волів би обійтися без застосування сили.
Черговий раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном має відбутися в Женеві 26 лютого. США зосередили великі військові сили в регіоні, і експерти побоюються, що вони завдадуть удару по Ірану, який контролює Ормузьку протоку - ключовий маршрут, яким проходить близько 20% світових поставок нафти.
"Збереження невизначеності означає, що ринок продовжить закладати велику премію за ризик і залишатиметься чутливим до будь-яких свіжих новин", - ідеться в огляді експертів ING.
Увага трейдерів спрямована на щотижневу доповідь про запаси енергоносіїв у США, яку буде оприлюднено о 17:30 кч.
Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані в ніч на середу, показали зростання запасів нафти в країні минулого тижня на 11,4 млн барелів.
