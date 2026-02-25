Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,21 грн/$1
13:19 25.02.2026
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 лютого 2026 року.
|Показник
|24.02.2026
|25.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.2943
|43.2147
|-0.18
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ТЕГИ
