Фінансові новини
- |
- 02.03.26
- |
- 22:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін: за рік інвестиції громадян у держоблігації подвоїлися
12:55 02.03.2026 |
У лютому 2026 року обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб - більш ніж на 50% більшими, ніж торік.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"Попит з боку українців і бізнесу на державні облігації зростає. Наразі громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи - понад 219,93 млрд гривень", - говориться у повідомленні.
У лютому Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 14,3% річних у гривні, 3,14% - у доларах США та 3,8% - у євро.
Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн гривень. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки - 47,86%, далі Національний банк України - 33,09%.
Частки інших інвесторів становлять: юридичні особи - 10,95%, фізичні особи - 6,07%, страхові компанії - 1,19%, нерезиденти - 0,81% та територіальні громади - 0,02%.
Крім того, у лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит із боку учасників ринку склав 10 млрд гривень.
Інвесторам запропонували обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 18 березня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 7 березня 2029 року (термін обігу - майже 3 роки).
"У результаті операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет поточного року", - зазначає Мінфін.
Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 46 млрд грн, у 2025 році - близько 570 млрд грн.
Від початку повномасштабного вторгнення обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,1 трлн грн.
У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НБУ пом’якшив вимоги до строків розрахунків для частини експорту
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,21 грн/$1
|Мінфін: за рік інвестиції громадян у держоблігації подвоїлися
|Золото дорожчає більш ніж на 3%, торгується вище $5400 за унцію
|Долар зміцнюється до основних світових валют через ескалацію на Близькому Сході
|Рада схвалила угоду про роботу Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні
Бізнес
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL