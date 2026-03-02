Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін: за рік інвестиції громадян у держоблігації подвоїлися

12:55 02.03.2026

Фінанси

У лютому 2026 року обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб - більш ніж на 50% більшими, ніж торік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Попит з боку українців і бізнесу на державні облігації зростає. Наразі громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи - понад 219,93 млрд гривень", - говориться у повідомленні.

У лютому Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 14,3% річних у гривні, 3,14% - у доларах США та 3,8% - у євро.

Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2,08 трлн гривень. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки - 47,86%, далі Національний банк України - 33,09%.

Частки інших інвесторів становлять: юридичні особи - 10,95%, фізичні особи - 6,07%, страхові компанії - 1,19%, нерезиденти - 0,81% та територіальні громади - 0,02%.

Крім того, у лютому Мінфін провів аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит із боку учасників ринку склав 10 млрд гривень.

Інвесторам запропонували обміняти облігації одного випуску з терміном погашення 18 березня 2026 року на облігації іншого випуску з терміном погашення 7 березня 2029 року (термін обігу - майже 3 роки).

"У результаті операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет поточного року", - зазначає Мінфін.

Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету було спрямовано понад 46 млрд грн, у 2025 році - близько 570 млрд грн.

Від початку повномасштабного вторгнення обсяг коштів, залучених через внутрішні запозичення, перевищив 2,1 трлн грн.

У 2026 році Міністерство фінансів планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3200  0,22 0,51 43,3500  0,22 0,51
EUR 50,7537  0,10 0,20 50,7758  0,10 0,19

