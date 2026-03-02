Авторизация

НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,21 грн/$1

15:00 02.03.2026 |

Фінанси

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 березня 2026 року.


Показник27.02.202602.03.2026Зміна, %
Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$) 43.1258 43.2116 0.20


Дані: НБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3200  0,22 0,51 43,3500  0,22 0,51
EUR 50,7537  0,10 0,20 50,7758  0,10 0,19

