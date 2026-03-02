Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,21 грн/$1
15:00 02.03.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 березня 2026 року.
|Показник
|27.02.2026
|02.03.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.1258
|43.2116
|0.20
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
