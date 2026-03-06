Міжнародні резерви України у лютому зменшились на 5,0% – до $54,8 млрд

Міжнародні резерви України в лютому 2026 року зменшилися, за попередніми даними, на $2,91 млрд, або на 5,0% - до $54,75 млрд станом на 1 березня цього року, припинивши зростання, що тривало з серпня 2025 року, повідомив Національний банк України (НБУ) у п'ятницю.

"Зменшення резервів у лютому зумовлювалося валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами в іноземній валюті, які були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів і від розміщення валютних ОВДП", - зазначив регулятор у повідомлені на сайті.

Як зазначається в повідомленні, на валютні рахунки уряду в Нацбанку в лютому надійшло $1 млрд, зокрема $690,8 млн - через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та $309,6 млн - від розміщення валютних ОВДП.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $804,1 млн, у тому числі $472,2млн - обслуговування та погашення ОВДП та $331,9 млн - борг перед іншими кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду - $279,7 млн.

На валютному ринку України Нацбанк у лютому продав майже $2,99 млрд, що на 0,74 млрд , або на 19,8% менше за показник січня.

Переоцінка фінансових інструментів у лютому збільшила вартість резервів на $152,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту", - підкреслив Нацбанк.

Як повідомляється у інфляційному звіті регулятора за січень, міжнародна допомога Україні становитиме $51,4 млрд у 2026 році, $42,7 млрд у 2027 році та $21,6 млрд у 2028 році, що має дати змогу утримувати міжнародні резерви на рівні близько $65 млрд за підсумками 2026 року, близько $73 млрд у 2027 році та майже $71 млрд у 2028 році.