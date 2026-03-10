Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринки тиснуть: біткоїн нижче $66 000 на фоні зростання цін на нафту

10:03 10.03.2026 |

Фінанси

Вранці 9 березня 2026 року курс біткоїна в моменті опустився нижче $66 000, згідно з TradingView. Актив відзначився просіданням на тлі падіння фондового ринку та зростання цін на нафту. 

На момент підготовки матеріалу біткоїн торгується по $67 154. Нагадаємо, 4 березня 2026 року актив пробив рівень у $74 000, але не зміг закріпитися на ньому. Відносно цього значення ціна знизилася більш ніж на 9%. 

Ринки тиснуть: біткоїн нижче $66 000 на фоні зростання цін на нафту
Курс BTC/USDT на біржі Binance. Джерело: TradingView. 

На фондовому ринку також простежується корекція. Індекс Nasdaq 100 впав на 1,5% відносно рівня закриття 6 березня, S&P 500 - на 1,3%, Nikkei - на 5,2%, KOSPI - майже на 6%. 

Що відбувається з нафтою і ринками?

Раніше ми неодноразово зазначали, що біткоїн корелює з фондовим ринком. Розпродаж на останньому, окрім об'єктивних причин, включно з глобальною нестабільністю та геополітичною кризою на Близькому Сході, спровокував стрибок цін на нафту. 

За даними Trading Economics, ціна сирої нафти WTI з кінця лютого зросла більш ніж на $35. На момент написання вона торгується поблизу зони $100. 

Ринки тиснуть: біткоїн нижче $66 000 на фоні зростання цін на нафту
Ціна бареля сирої нафти WTI. Джерело: TradingEconomics. 

У зв'язку з цим відбувся розпродаж за високоризиковими позиціями через те, що ринок закладає вищі очікування щодо інфляції та посилення політик центробанків. 

Ситуація ускладнюється тим, що компанія Kuwait Petroleum оголосила про скорочення постачань нафти. Очікується, що це призведе до нового стрибка цін у найближчому майбутньому. 

«Розумні гроші змінюють позиції. Конфлікт з Іраном більше не є геополітичною проблемою. Це криза сировинного ринку», - підсумував один із користувачів X. 

Президент США Дональд Трамп закликав до спокою. За його словами, ціни на нафту стабілізуються, щойно «буде усунено ядерну загрозу з боку Ірану». Він також зазначив, що зростання котирувань - це «невелика ціна за спокій і безпеку». 

Підсумовуючи, у спільноті переважає думка, що біткоїн опинився під тиском зростання цін на нафту, високих інфляційних очікувань і кореляції з фондовим ринком.
За матеріалами: incrypted.com
