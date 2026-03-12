Авторизация

Французький Crédit Agricole купує український банк «Львів»

Банк "Креді Агріколь Україна" підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу банку "Львів", який орієнтований на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові.

Про це повідомила пресслужба банку.

Зазначається, що це придбання дозволяє "Креді Агріколь" зміцнити свої позиції у Західній Україні, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі.

"Угода придбання банку "Львів" повністю відповідає стратегії "Креді Агріколь Україна" щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України", - йдеться в повідомленні.

В банку зазначили, що завершення угоди залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема отримання регуляторних дозволів від Національного банку України та Антимонопольного комітету України, і очікується, що вона буде завершена до середини 2026 року.

"Ця угода відповідає критерію рентабельності інвестицій Crédit Agricole S.A. Її вплив на коефіцієнт CET1 Crédit Agricole S.A. є незначним", - поінформувала пресслужба.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9776
  0,1149
 0,26
EUR
 1
 50,9349
  0,1037
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0600  0,13 0,31 44,1000  0,13 0,28
EUR 50,8804  0,33 0,65 50,9090  0,32 0,63

