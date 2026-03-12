Фінансові новини
Французький Crédit Agricole купує український банк «Львів»
08:56 12.03.2026
Банк "Креді Агріколь Україна" підписав угоду про придбання до 100% акціонерного капіталу банку "Львів", який орієнтований на малий та середній бізнес, з головним офісом у Львові.
Про це повідомила пресслужба банку.
Зазначається, що це придбання дозволяє "Креді Агріколь" зміцнити свої позиції у Західній Україні, одночасно посилюючи позиції банку у сегменті малого та середнього бізнесу та в сільськогосподарському секторі.
"Угода придбання банку "Львів" повністю відповідає стратегії "Креді Агріколь Україна" щодо підтримки української економіки в довгостроковій перспективі та його амбіціям відігравати ключову роль у відновленні України", - йдеться в повідомленні.
В банку зазначили, що завершення угоди залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема отримання регуляторних дозволів від Національного банку України та Антимонопольного комітету України, і очікується, що вона буде завершена до середини 2026 року.
"Ця угода відповідає критерію рентабельності інвестицій Crédit Agricole S.A. Її вплив на коефіцієнт CET1 Crédit Agricole S.A. є незначним", - поінформувала пресслужба.
