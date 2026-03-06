Фінансові новини

Авторизация

"Ковлар Груп" вивчає європейський ринок вогнезахисту

17:08 06.03.2026 |

Новини компаній

Виробник засобів пасивного вогнезахисту в Україні "Ковлар Груп" вивчає європейський ринок, але фокусується на створенні продуктів для вітчизняного, зазначив директор ТОВ "Ковлар Груп" Костянтин Калафат в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно вивчаємо європейський ринок і працюємо над гармонізацією технічної документації та процедур оцінки відповідності. Щодо експорту - це виклик, адже європейський ринок таких нішевих продуктів як наші, вже сформований, споживач у питаннях безпеки віддає перевагу більш сталим рішенням, тому край важко знайти свого замовника", - повідомив він.

За його словами, основною перешкодою для швидкого виходу на ринки ЄС наразі є складність сертифікаційних процедур в умовах війни - іноземні аудитори та технічні експерти не завжди мають можливість приїхати в Україну для проведення необхідного аудиту та технічної інспекції. Проте стратегічно вихід на європейські ринки залишається у планах компанії.

При цьому продукція "Ковлар Груп" - конкурентна за якісними показниками та вартістю. "Вогнезахист - це високотехнологічна і наукомістка галузь, де вирішальними є підтверджені характеристики. За останні 10 років вимоги до тонкошарових вогнезахисних покриттів зросли через необхідність забезпечити стійкість металевих конструкцій під час пожежі вдвічі - з 90 до 180 хвилин, і ми намагаємося не відставати від цього тренду. За окремими параметрами - ефективністю системи, оптимальною товщиною шару, стабільністю результатів - деякі наші рішення не поступаються, а інколи й перевершують європейські аналоги", - підкреслив Калафат.

Наразі пріоритетом компанії є внутрішній ринок, особливо враховуючи зростання попиту на українські матеріали у зв'язку з масштабними програмами відновлення та відбудови.

"У цьому контексті наша перевага перед імпортом очевидна: це коротка логістика, оперативність постачання, можливість швидко реагувати на зміни проєктних рішень, миттєво надавати технічні консультації та виїжджати на об'єкти. У воєнний та післявоєнний період швидкість прийняття інженерних рішень і стабільність постачання часто є критично важливими. Маємо надію, що із завершенням воєнних ризиків якість втілених проєктів стане додатковим аргументом ефективної реалізації потенціалу експорту українських систем пасивного вогнезахисту", - каже він.

ТОВ "Ковлар Груп" заснована 2015 року у Києві та є найбільшим виробником засобів пасивного вогнезахисту в Україні. За даними Опендатабот, статутний капітал компанії 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Дохід компанії за підсумками 2024 року 91 млн 370,5 тис грн, що вдвічі більше ніж за 2023 рік, чистий прибуток - 13,4 млн грн, що в 1,7 разів більше ніж за 2023 рік. За перший квартал 2025 року дохід компанії 13,5 млн грн, чистий дохід 1 млн 983 тис грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

