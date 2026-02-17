Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Смілянський: усі працівники «Укрпошти» заброньовані через контракт з Міноборони на розповсюдження повісток.

«Укрпошта» отримала бронювання працівників не через статус державної компанії, а як об'єкт військової інфраструктури.

Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив у інтерв'ю «РБК-Україна».

Відповідаючи на запитання щодо бронювання співробітників, Смілянський наголосив, що підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов'язаних працівників.

Він пояснив, що компанія отримала контракт із Міністерством оборони України.


«Нам дали бронювання не за те, що ми - "Укрпошта", а за те, що ми - військова інфраструктура. У нас є контракт із Міноборони на розповсюдження повісток», - заявив гендиректор.


Водночас він зазначив, що через це «Укрпошта» стикається з проблемами. За словами очільника компанії, відділення регулярно підпалюють через рознесення повісток.


«Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже щотижня нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо», - заявив Смілянський.
За матеріалами: hromadske.ua
 

