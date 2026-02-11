Раніше повернення посилок з-за кордону могло коштувати до $100, тепер «Укрпошта» робитиме це безкоштовно.

"Укрпошта" ввела нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Як повідомили в компанії, рішення стосується кожного, хто надсилає посилки за межі країни.

"Йдеться про всі типові ситуації, що трапляються з доставкою за кордон: адресат не прийшов за посилкою, відмовився від отримання або доставка не відбулася з незалежних причин. У таких випадках відправлення або все ж знаходить свого отримувача, або без додаткових витрат повертається власнику", - пояснили в "Укрпошті".

Там нагадали, що раніше зворотна логістика могла коштувати експортеру в середньому $30-100 залежно від ваги та країни призначення.

Куди доставляє "Укрпошта"

"Укрпошта" як член Всесвітнього поштового союзу здійснює доставку відправлень у понад 230 країн та територій світу.

Партнерська мережа національних поштових операторів охоплює понад 660 тис. відділень.