НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CEO ДТЕК: для відновлення 4 ГВт генерації на зиму потрібно ще €150 млн.

Група ДТЕК оцінює відновлення пошкодженої рф своєї генерації в EUR300 млн і, окрім використання власних ресурсів, потребує EUR150 млн зовнішнього фінансування для виконання робіт з підготовки до наступної зими, передає Енергореформа.

Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тімченко на круглому столі "Енергетична війна: як відключити тиранію", який організував Київський безпековий форум (КБФ) на полях 62-ї Мюнхенської безпекової конференції (MSC).

"Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить EUR 300 млн до наступного року. Половину цієї суми ми вже забезпечили з власних ресурсів. Тепер ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту - приблизно EUR150 млн, щоб відновити 4 000 МВт потужностей", - сказав він.

Як доповнив CEO, вказаної відновленої потужності ДТЕК буде достатньо для проходження наступного опалювального періоду 2026-27 років.

За словами Тімченка, відновлення теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) є найшвидшим і найдешевшим шляхом підготовки до наступної зими, який потребує менших інвестицій.

"І ми знаємо, як це зробити. Але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз", - зазначив він.

CEO пояснив, що з моменту виділення фінансування до моменту підключення обладнання проходить як мінімум 10 місяців, тому травень цього року є "червоною лінією", до якої треба встановити чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути їх завершити до настання зими.   

"До травня ми маємо на рівні уряду повністю розуміти: ось перелік обладнання, яке нам потрібно, ось джерело фінансування, і ми розміщуємо замовлення на виробництво (...) у питанні відновлення зруйнованих підстанцій і генерації травень є крайнім терміном", - наголосив він.
За матеріалами: reform.energy
 

