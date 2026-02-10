ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%

Державний ПриватБанк, найбільший на українському ринку, у 2025 році збільшив прибуток до оподаткування на 8,4% - до 88,0 млрд грн, тоді як його чистий прибуток скоротився на 27,5% - до 29,1 млрд грн, йдеться у пресрелізі фінустанови у понеділок.

"Банк припинив визнання активів, пов'язаних із колишніми власниками. Чиста балансова вартість цих активів дорівнювала нулю. В результаті такого припинення визнання частка непрацюючих активів загального портфелю знизилася з 59,4% до 10%", - пояснив ПриватБанк такі результати.

Він додав, що відповідно до норм Податкового кодексу, банк нарахував додаткові зобов'язання із сплати податку на прибуток в сумі 37,5 млрд грн. Таким чином, за результатами 2025 року до державного бюджету України буде перераховано 58,9 млрд грн податку на прибуток, що на 44% перевищує показник 2024 року.

Зазначається, що таке списання було здійснено на виконання основних засад Стратегії з розвитку кредитування, схваленої Радою фінансової стабільності у червні 2024 року, а також відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме МСФЗ 9, та регуляторних вимог.

"У результаті рівень непрацюючих кредитів у портфелі, що сформований після націоналізації, складає 3,3%, що є одним із найкращих показників в Україні та відповідає рівню розвинених країн", - наголошується у релізі.

За даними звітності НБУ, у грудні 2025 року фінустанова розформувала резерви на 149,5 млрд грн, і на початок 2026 року їх обсяг становив 14,5 млрд грн. За 11 місяців 2025 року витрати на податок на прибуток становили 20,1 млрд грн, а прибуток до оподаткування - майже 62,0 млрд грн, тоді як за підсумками 2025 року витрати на податок на прибуток склали 58,9 млрд грн, а прибуток після оподаткування відповідно становив 29,1 млрд грн.

Згідно із пресрелізом, чистий процентний дохід ПриватБанку у 2025 році зріс на 19% - до 79,9 млрд грн.

Кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн, що, за даними банку, є історичним максимумом, а загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн.

Чистий кредитний портфель у 2025 році, за даними банку, зріс у 1,7 раза - до 156 млрд грн, при цьому портфель великого корпоративного бізнесу збільшився протягом року на 11,3 млрд грн (у чотири рази).

Окрім того, ПриватБанк повідомив про угоду про розподіл ризиків з ЄБРР, яка відкрила бізнесу доступ до фінансування на EUR625 млн, а наприкінці року - про укладення двох угод з міжнародними фінансовими організаціями - IFC та Європейським інвестиційним банком.

За даними банку, впродовж року за рахунок програм міжнародної підтримки 12,1 тис. клієнтів малого та середнього бізнесу отримали кредити на 24,5 млрд грн.

Крім того, повідомляється, що у 2025 році банк спрямував 246,2 млн грн на благодійність, а у межах розвитку безбар'єрності трансформував 50 відділень у простори підвищеної доступності та запровадив сервіс дистанційних консультацій жестовою мовою у всіх відділеннях.

Банк оцінює активну клієнтську базу за підсумками 2025 року у 18,18 млн фізосіб та 941 тис. бізнес-клієнтів, кількість користувачів мобільного застосунку "Приват24" становила 14,0 млн осіб.

Згідно з інформацією ПриватБанку, мережа відділень на кінець 2025 року налічувала 1055 точок проти 1163 на початок минулого року.

Інфраструктура фінустанови включає 7,31 тис. банкоматів та 10,05 тис. терміналів, а кількість POS-терміналів за підсумками 2025 року перевищила 345 тис.