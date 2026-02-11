Авторизация

Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.

16:38 11.02.2026 |

Транспорт

Вперше в історії китайський автовиробник BYD обігнав американську корпорацію Ford за кількістю проданих автомобілів у світі. За підсумками минулого року компанія з Китаю посіла шосте місце у глобальному рейтингу автовиробників, витіснивши американського конкурента на одну сходинку нижче.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звітність компаній.

Оптові продажі Ford минулого року знизилися майже на 2% - до трохи менше ніж 4,4 млн автомобілів, що поступається показнику BYD у 4,6 млн проданих авто, про який компанія повідомила у січні.

Хоча продажі Ford у США зросли минулого року, компанія втратила позиції в Європі та особливо в Китаї, де місцеві виробники, такі як BYD, Xiaomi Corp. та Geely Automobile Holdings Ltd., відібрали частку ринку у іноземних автовиробників завдяки доступним і технологічно оснащеним електромобілям.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Ford переживає складний перехід на електромобілі, оголосивши про витрати у $19,5 млрд на перегляд своєї стратегії. Тим часом BYD вийшла на ринки Європи, Південної Америки та Азії, обсяг експорту яких у 2025 році досяг 1,05 млн автомобілів, а цього року компанія планує збільшити його до 1,3 млн.

Як повідомлялося, компанія BYD виконала свій річний план продажів і обігнала Tesla, ставши найбільшим у світі виробником електромобілів у 2025 році. Акції китайського автовиробника зросли на 2,3% у перший торговий день нового року.

Протягом минулого року BYD зі Шеньчженя поставила 4,6 млн автомобілів, що на 7,7% більше, ніж у 2024 році, виконуючи знижену річну ціль, оголошену у вересні. При цьому майже половина з них - 2,3 млн - припадає на повністю електричні моделі, а решта - на гібриди. Джерело: https://censor.net/n3600020
За матеріалами: БізнесЦензор
