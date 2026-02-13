Фінансові новини
Укрпошта презентувала марку, присвячену скелетоністу Владислав Гераскевич.
14:43 13.02.2026 |
Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через "шолом пам'яті".
Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.
«Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу», - йдеться в повідомленні.
В Укрпошті вражені сміливістю й силою спортсмена і передають йому 50 унікальних номерних марок.
«Зробити цю марку благодійною, на жаль, ми не можемо з юридичних причин. Але Владислав зможе підписати ці марки й розіграти їх на аукціонах, щоб зібрати кошти на добру справу», - зазначають у компанії.
Решту тиражу відсьогодні можна придбати на сайті Укрпошти. Також є можливість надіслати марку за кордон, зазначив у Фейсбуці генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський.
