Укрпошта презентувала марку, присвячену скелетоністу Владислав Гераскевич.

Укрпошта випустила марку на честь українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого МОК дискваліфікував через "шолом пам'яті".

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

«Сильні вчинки не завжди приносять медалі. А спорт іноді стає більшим за просто спорт. Сьогодні Укрпошта випускає марку з Владиславом Гераскевичем. Як знак підтримки та поваги. Як фіксацію моменту, коли спортсмен став голосом усієї країни. Є речі, які неможливо дискваліфікувати. Гідність. Памʼять. Вірність Батьківщині. І саме вони важать більше за будь-яке золото світу», - йдеться в повідомленні.

В Укрпошті вражені сміливістю й силою спортсмена і передають йому 50 унікальних номерних марок.

«Зробити цю марку благодійною, на жаль, ми не можемо з юридичних причин. Але Владислав зможе підписати ці марки й розіграти їх на аукціонах, щоб зібрати кошти на добру справу», - зазначають у компанії.

Решту тиражу відсьогодні можна придбати на сайті Укрпошти. Також є можливість надіслати марку за кордон, зазначив у Фейсбуці генеральний директор Укрпошти Ігор Смелянський.
 

