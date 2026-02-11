«Укроборонпром» домовився про партнерство з однією з ключових компаній Саудівської Аравії.

АТ «Українська оборонна промисловість» співпрацюватиме з National Company for Mechanical Systems у сфері ОПК.

Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор товариства Герман Сметанін, передає Укрінформ.

«АТ «УОП» та National Company for Mechanical Systems (NCMS) уклали угоду про співробітництво на полях World Defense Show. Підписання відбулося за сприяння Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія та за безпосередньої участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія Анатолія Петренка», - йдеться в повідомленні.

Сметанін підкреслив, що ця взаємодія відкриває нові можливості для інтеграції українського ОПК в оборонну екосистему Близького Сходу та посилить міжнародне партнерство України.