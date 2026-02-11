«Київстар» купує сервіс Tabletki.ua за $160 млн — підписано відповідну угоду.

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" підписав угоду про придбання 100% акцій цифрового сервісу медичних товарів Tabletki.ua (ТОВ "МТПК") за $160 млн , йдеться у пресрелізі компанії у вівторок.

"Ми зможемо поєднати успішний досвід "Київстар" у сфері управління та розвитку цифрового бізнесу з міцним фундаментом Tabletki.ua, щоб зробити цифрові медичні послуги доступнішими для ширшої аудиторії та забезпечити найкращу зручність для всіх", - наголосив президент та СЕО Київстар Олександр Комаров.

Зазначається, що сервіс доєднується до портфеля цифрових послуг оператора, який включає медичну інформаційну систему Helsi, сервіс виклику авто й доставки Uklon, платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а також додаток "Мій Київстар".

Оператор уточнив, що відповідно до неаудованої управлінської звітності, станом на 30 вересня 2025 року Tabletki.ua продемонструвала показник LTM EBITDA на рівні $24 млн, а чистий прибуток за останні 12 місяців (LTM) склав $20 млн.

Сервіс співпрацює з понад 14 тис. аптек по всій Україні та за даними 2025 року забезпечив 14 млн онлайн-замовлень щомісяця. Загальна вартість товарів (GMV - gross merchandise value), заброньованих через платформу, склала 45 млрд грн ($1,1 млрд) за 2024 фінансовий рік і 57,3 млрд грн ($1,2 млрд) за останні 12 місяців (LTM), що закінчилися 30 вересня 2025 року.

Наприкінці січня цього року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив "Київстару" набути контроль над сервісом Tabletki.ua, хоча першу заявку на придбання "МТПК" "Київстар" подав ще у листопаді 2024-го.

Як повідомлялося, "Київстар" у третьому кварталі 2025 року отримав прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.