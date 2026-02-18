Верифікацію Starlink для фізосіб тепер можна пройти у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

Фізичні особи відтепер матимуть можливість верифікувати Starlink у відділеннях лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта", що входить до група NOVA, а також національного поштового оператора "Укрпошта", йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у вівторок.

"Запускаємо новий етап реєстрації для терміналів в Україні. Тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях "Нової пошти" або "Укрпошти ", - написало Мінцифри в телеграм-каналі.

Згідно з релізом "Нової пошти", у її відділеннях приватні особи матимуть можливість зареєструвати до трьох пристроїв на одну людину. За умови наявності одного Starlink його верифікувати можна буде дистанційно.

"У разі, якщо пристроїв більше, потрібно мати їх із собою під час звернення у відділення", - додали у компанії.

"Укрпошта" також повідомила: щоб зареєструвати кілька терміналів, потрібно мати їх із собою під час реєстрації у відділенні.

Крім того, зазначається: для реєстрації терміналу необхідно надати оператору паспорт (ID-карту або закордонний паспорт), РНОКПП (ідентифікаційний код), KIT-номер (серійний номер комплекту), UTID (унікальний ідентифікатор терміналу) та/або Dish ID (ідентифікатор антени/термінала), номер облікового запису на порталі терміналів Starlink, а також посилання на портал, де можна перевірити цей номер.

Як пояснили у "Новій пошті", на кожен термінал Starlink створюється окремий документ. Уже після оформлення дані автоматично передаються до Мінцифри.

У свою чергу "Укрпошта" повідомила, що після подання заявки через її відділення чи ЦНАП та його реєстрації термінал автоматично відновить роботу протягом 72 годин.

"Про успішність прийняття заявки надійде sms-повідомлення", - додали в компанії.

Наприкінці січня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що команда відомства, зв'язавшись з компанією SpaceX, запропонувало шляхи розв'язання проблеми терміналів супутникового зв'язкуStarlink .

Першою реакцією стало обмеження швидкості, за якою працюють Starlink на території України.

Однак згодом як довгострокове рішення Кабінет міністрів ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для Starlink, завдяки чому в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, інші буде відключено.

Вже 4 лютого Федоров звернувся до командирів Сил оборони усіх рівнів із закликом організувати верифікацію терміналів Starlink - для цього необхідно передати всі номери терміналів Starlink через систему DELTA у "білий список".

За його словами, в Україні процес верифікації Starlink йде активно, громадяни вже вносять термінали у "білий список", щоб забезпечити їх роботу.

Станом на кінець літа 2025 року, за даними Мінцифри України, від початку війни було забезпечено поставку близько 50 тис. терміналів Starlink завдяки підтримці міжнародних партнерів. Їх роботу, окрім Польщі, оплачує й Німеччина. Окрім того, термінали Starlink завозять та використовують в Україну й інші користувачі, які сплачують за них самостійно. Загальна кількість терміналів Starlink в Україні на той час оцінювалася приблизно у 100 тис.