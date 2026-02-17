Фінансові новини
Кабмін встановив правила набуття статусу ветеранського підприємства.
Кабінет міністрів затвердив порядок надання, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Про це повідомляє Мінветеранів.
Статус суб'єкта ветеранського підприємництва - це офіційне визнання державою підприємницької діяльності ветерана чи ветеранки.
Він відкриває доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу. Органи влади, фінансові установи та донорські організації можуть передбачати окремі умови або пріоритет для таких підприємств.p>Отримати статус можуть:
Для отримання статусу потрібно буде подати заяву до Міністерства у справах ветеранів.
