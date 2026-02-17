Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін встановив правила набуття статусу ветеранського підприємства.

09:10 16.02.2026 |

Економіка, Україна

Кабінет міністрів затвердив порядок надання, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Про це повідомляє Мінветеранів.

Статус суб'єкта ветеранського підприємництва - це офіційне визнання державою підприємницької діяльності ветерана чи ветеранки.

Він відкриває доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу. Органи влади, фінансові установи та донорські організації можуть передбачати окремі умови або пріоритет для таких підприємств.

p>Отримати статус можуть:


  • ветерани й ветеранки, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП);
  • ветерани й ветеранки, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, приватні виконавці, нотаріуси, арбітражні керівники тощо) та перебувають на податковому обліку як самозайняті особи;
  • юридичні особи приватного права, якщо їхні засновники, учасники або кінцеві бенефіціари є ветеранами чи ветеранками війни.

    • Для отримання статусу потрібно буде подати заяву до Міністерства у справах ветеранів.
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,1705
    		  0,0685
    		 0,16
    EUR
    		 1
    		 51,1614
    		  0,0338
    		 0,07

    Курс обміну валют на вчора, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
    EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
    EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

    Бізнес