Кабмін встановив правила набуття статусу ветеранського підприємства.

Кабінет міністрів затвердив порядок надання, позбавлення, припинення та поновлення статусу суб'єкта ветеранського підприємництва. Про це повідомляє Мінветеранів.

Статус суб'єкта ветеранського підприємництва - це офіційне визнання державою підприємницької діяльності ветерана чи ветеранки.

Він відкриває доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу. Органи влади, фінансові установи та донорські організації можуть передбачати окремі умови або пріоритет для таких підприємств.

ветерани й ветеранки, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП);

ветерани й ветеранки, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, приватні виконавці, нотаріуси, арбітражні керівники тощо) та перебувають на податковому обліку як самозайняті особи;

юридичні особи приватного права, якщо їхні засновники, учасники або кінцеві бенефіціари є ветеранами чи ветеранками війни.

Для отримання статусу потрібно буде подати заяву до Міністерства у справах ветеранів.