Пальне дорожчає: які ціни на АЗС України станом на 10 березня

У вівторок, 10 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 8 коп. до 69,10 грн/л, на дизельне пальне - на 1 грн 32 коп. до 72,92 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, 10 березня зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 72,66 грн/л (здорожчав на 8 коп.); бензин марки А-95 - 69,10 грн/л (здорожчав на 8 коп.); бензин марки А-92 - 66,17 (здорожчав на 6 коп.), дизпальне - 72,92 грн/л (здорожчало на 1 грн 32 коп). Середня ціна автогазу становить 40,72 грн/л, що на 3 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 69,99 грн/л; автогаз - 40,99 грн/л.

У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 65,9 грн/л; дизпальне - 65,9 грн/л; автогаз - 38,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 75,99 грн/л; автогаз - 41,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 66,69 грн/л; дизпальне - 69,99 грн/л; автогаз - 39,25 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 75,99 грн/л; автогаз - 41,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 71,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.

