Лютневий експорт великої рогатої худоби з України зріс

У лютому 2026 року Україна експортувала близько 1,77 тис. тонн великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою, що на 85% більше відносно січня і на 36% більше відносно лютого 2025-го.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока за попередніми даними Держмитслужби, передає Укрінформ.

"Грошова виручка за експортованих тварин становила 12,02 млн дол., що на 39% більше відносно січня 2026 року і на 57% більше відносно лютого 2025-го. У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 2,73 тис. т (+0,3%) ВРХ на суму 6,35 млн. дол. (+14%)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 1 лютого 2026 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 1 млн 724,8 тис. голів ВРХ, у тому числі 958,7 тис. корів. Відносно грудня торік поголів'я ВРХ скоротилося на 79,3 тис. голів (-4%), а чисельність корів - на 63,6 тис. голів (-6%).