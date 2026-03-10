Фінансові новини
- |
- 10.03.26
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лютневий експорт великої рогатої худоби з України зріс
09:49 10.03.2026 |
У лютому 2026 року Україна експортувала близько 1,77 тис. тонн великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою, що на 85% більше відносно січня і на 36% більше відносно лютого 2025-го.
Про це повідомляє Асоціація виробників молока за попередніми даними Держмитслужби, передає Укрінформ.
"Грошова виручка за експортованих тварин становила 12,02 млн дол., що на 39% більше відносно січня 2026 року і на 57% більше відносно лютого 2025-го. У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 2,73 тис. т (+0,3%) ВРХ на суму 6,35 млн. дол. (+14%)", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Україна звернулася до ЄС по допомогу у фінансуванні молочних ферм
Як повідомлялося, станом на 1 лютого 2026 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 1 млн 724,8 тис. голів ВРХ, у тому числі 958,7 тис. корів. Відносно грудня торік поголів'я ВРХ скоротилося на 79,3 тис. голів (-4%), а чисельність корів - на 63,6 тис. голів (-6%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|ЄС дозволив експорт саджанців вишні з України
|Нафта дешевшає на 6%: Brent близько $92,9 за барель
|Лютневий експорт великої рогатої худоби з України зріс
|САУ «Богдана» вироблятимуть за межами України — у Польщі
|Постачання СПГ з Катару підривають баланс ринку: профіциту у 2026 році може не бути
|Владі знадобиться 1,5–2 роки після війни, щоб провести перепис населення
|Куюн прогнозує зростання ціни дизпалива до 80–90 грн/л, сценарій 100 грн малоймовірний
Бізнес
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп