Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Куюн прогнозує зростання ціни дизпалива до 80–90 грн/л, сценарій 100 грн малоймовірний

До кінця тижня ціна дизельного пального на АЗК може зрости до 80 грн/л при нинішніх 70-74 грн/л, в подальшому є передумови для зростання до 90 грн/л, а бензин незначно подорожчає, вважає директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"На вихідні почало заходити дизпаливо за ціною, яка сформувалася протягом тижня, - 70 грн/л. Воно вже в Україні, в опті 72 грн/л, на станціях - 73 грн/л. Однозначно ціна до кінця тижня буде до 80 грн/л тяжіти, потім будемо дивитися. Ранкове котирування цін (в Європі - ЕР) еквівалентне 80 грн/л. Плюс націнка станції, плюс транспорт. Тобто може зрости десь до 90 грн/л", - сказав Куюн на брифінгу в Медіацентрі України в Києві у понеділок.

При цьому він зазначив, що не вірить у ціну дизпалива за 100 грн/л.

"Всі люблять круглі цифри. А 90 грн/л - це мало?... Я в 100 грн/л, чесно, сам не вірю. З тієї простої причини, що світова економіка не потягне таких цін. Буде задіяно всі сили, щоб погасити це", - вважає директор А-95.

Водночас він звернув увагу, що попит на пальне почав спадати. (Минулого тижня Куюн повідомляв про його зростання на тлі дорожчання в 1,5 раза - ЕР.)

"Серед хороших новин: мережі кажуть, що пішов на спад попит. Розганяв ціну ажіотаж. Це не тільки в Україні відбувалося. Хапальний рефлекс був присутній, але я так розумію, всі, хто міг, уже залилися, заспокоївся ринок", - зазначив експерт.

Він також акцентував, що зростання ціни на бензин загальмувалося.

"Є гальмування по бензину. Якщо й буде корекція, то невелика. Більш-менш стоп по бензину, в межах 70 грн/л може закріпитися", - вважає Куюн.

Він пояснив, що європейський ринок бензину, на відміну від ринку дизелю, профіцитний, тому передумов для таких різких стрибків ціни немає.

Стосовно прогнозів, за його словами, закінчення війни в Ірані, незалежно від результату, спричинить зниження цін на нафту.

"Мені здається, що неважливо, як закінчиться війна в Ірані, наслідок буде один і той самий - ціна на нафту впаде, оскільки зникне причина, яка вплинула на подорожчання. І ситуація максимально швидко буде відмотуватися назад... Може, навіть нижче ніж $60 за барель буде, коли Іран відновить видобуток", - сказав Куюн.

При цьому він звернув увагу, що зараз трейдери дуже обережно ставляться до контрактування поставок пального на фоні можливого зниження ціни на нього в разі закінчення війни в Ірані.

"Якщо впаде ціна, то буде перегляд тактики. Багато трейдерів дуже обережно ставиться до контрактування і закупівель, бо слухають новини і заяви Трампа, який обіцяє скоро все закінчити. Якщо обвалиться ціна, наприклад, до $800/тонна, куди дівати закуплене по $1300/тонна тону пальне?" - описав ситуацію Куюн.

Водночас він акцентував, що питання №1 - не ціна пального, насамперед дизельного, а його фізичні обсяги в Європі.

"Після Угорщини на тиждень зупинено постачання дизелю з Польщі, яка взяла паузу. Румунія, Молдова закрила експорт. По іншим напрямкам теж пауза. І от тут уряду треба говорити з партнерами. З переляку всі закрилися... Але нічого особливого не відбувається - нафта їде, заводи працюють", - зазначив директор А-95.

При цьому Куюн наголосив, що подорожчання нафти дуже позиивно впливає на економіку Росії, яка "в січні-лютому торгувала в нуль для багатьох родовищ, а для виснажених - в мінус".

Як повідомлялося, раніше в понеділок директор консалтингової компанії "А-95" Куюн зазначив, що стримати роздрібні ціни на пальне, зокрема, на дизель в умовах різкого цінового сплеску на нафту та нафтопродукти на світових ринках можливо лише за рахунок зниження урядом ПДВ. За його словами, зокрема, в 2022 році знижували ПДВ з 20% до 7%, і сьогодні аналогічний крок притушив би ціни на 10 грн/л.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8961
  0,1669
 0,38
EUR
 1
 50,7132
  0,1710
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3844  0,01 0,03 44,0200  0,04 0,08
EUR 50,4085  0,06 0,11 51,1693  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,28 0,64 43,9900  0,28 0,64
EUR 50,8880  0,33 0,65 50,9096  0,34 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес