Куюн прогнозує зростання ціни дизпалива до 80–90 грн/л, сценарій 100 грн малоймовірний
08:20 10.03.2026 |
До кінця тижня ціна дизельного пального на АЗК може зрости до 80 грн/л при нинішніх 70-74 грн/л, в подальшому є передумови для зростання до 90 грн/л, а бензин незначно подорожчає, вважає директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.
"На вихідні почало заходити дизпаливо за ціною, яка сформувалася протягом тижня, - 70 грн/л. Воно вже в Україні, в опті 72 грн/л, на станціях - 73 грн/л. Однозначно ціна до кінця тижня буде до 80 грн/л тяжіти, потім будемо дивитися. Ранкове котирування цін (в Європі - ЕР) еквівалентне 80 грн/л. Плюс націнка станції, плюс транспорт. Тобто може зрости десь до 90 грн/л", - сказав Куюн на брифінгу в Медіацентрі України в Києві у понеділок.
При цьому він зазначив, що не вірить у ціну дизпалива за 100 грн/л.
"Всі люблять круглі цифри. А 90 грн/л - це мало?... Я в 100 грн/л, чесно, сам не вірю. З тієї простої причини, що світова економіка не потягне таких цін. Буде задіяно всі сили, щоб погасити це", - вважає директор А-95.
Водночас він звернув увагу, що попит на пальне почав спадати. (Минулого тижня Куюн повідомляв про його зростання на тлі дорожчання в 1,5 раза - ЕР.)
"Серед хороших новин: мережі кажуть, що пішов на спад попит. Розганяв ціну ажіотаж. Це не тільки в Україні відбувалося. Хапальний рефлекс був присутній, але я так розумію, всі, хто міг, уже залилися, заспокоївся ринок", - зазначив експерт.
Він також акцентував, що зростання ціни на бензин загальмувалося.
"Є гальмування по бензину. Якщо й буде корекція, то невелика. Більш-менш стоп по бензину, в межах 70 грн/л може закріпитися", - вважає Куюн.
Він пояснив, що європейський ринок бензину, на відміну від ринку дизелю, профіцитний, тому передумов для таких різких стрибків ціни немає.
Стосовно прогнозів, за його словами, закінчення війни в Ірані, незалежно від результату, спричинить зниження цін на нафту.
"Мені здається, що неважливо, як закінчиться війна в Ірані, наслідок буде один і той самий - ціна на нафту впаде, оскільки зникне причина, яка вплинула на подорожчання. І ситуація максимально швидко буде відмотуватися назад... Може, навіть нижче ніж $60 за барель буде, коли Іран відновить видобуток", - сказав Куюн.
При цьому він звернув увагу, що зараз трейдери дуже обережно ставляться до контрактування поставок пального на фоні можливого зниження ціни на нього в разі закінчення війни в Ірані.
"Якщо впаде ціна, то буде перегляд тактики. Багато трейдерів дуже обережно ставиться до контрактування і закупівель, бо слухають новини і заяви Трампа, який обіцяє скоро все закінчити. Якщо обвалиться ціна, наприклад, до $800/тонна, куди дівати закуплене по $1300/тонна тону пальне?" - описав ситуацію Куюн.
Водночас він акцентував, що питання №1 - не ціна пального, насамперед дизельного, а його фізичні обсяги в Європі.
"Після Угорщини на тиждень зупинено постачання дизелю з Польщі, яка взяла паузу. Румунія, Молдова закрила експорт. По іншим напрямкам теж пауза. І от тут уряду треба говорити з партнерами. З переляку всі закрилися... Але нічого особливого не відбувається - нафта їде, заводи працюють", - зазначив директор А-95.
При цьому Куюн наголосив, що подорожчання нафти дуже позиивно впливає на економіку Росії, яка "в січні-лютому торгувала в нуль для багатьох родовищ, а для виснажених - в мінус".
Як повідомлялося, раніше в понеділок директор консалтингової компанії "А-95" Куюн зазначив, що стримати роздрібні ціни на пальне, зокрема, на дизель в умовах різкого цінового сплеску на нафту та нафтопродукти на світових ринках можливо лише за рахунок зниження урядом ПДВ. За його словами, зокрема, в 2022 році знижували ПДВ з 20% до 7%, і сьогодні аналогічний крок притушив би ціни на 10 грн/л.
