Ціни на газ у Європі пробили рівень $830 за тис. куб. м вперше з 2023 року

Спотові ціни на газ у Європі різко зросли в понеділок слідом за подорожчанням нафти на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Найбільш торгований контракт на хабі TTF до 12:17 за київським часом подорожчав на 17% - до 62 євро за МВт·год. Раніше в ході сесії зростання сягало 30%, а ціна піднімалася до 69,5 євро за МВт·год (близько $830 за 1 тис. куб. м), що стало найвищим рівнем із січня 2023 року.

«Ринок починає усвідомлювати, що перебої з постачанням енергоносіїв можуть бути тривалими і сягнути близько трьох місяців», - заявила стратег Rabobank Флоренс Шміт.

Напруженість на Близькому Сході зберігається другий тиждень. Іран перекрив судноплавство через Ормузька протока, що змусило низку країн регіону, зокрема Кувейт, Ірак і ОАЕ, скорочувати видобуток через ризик переповнення сховищ.

Додатковий тиск на ціни чинить низький рівень запасів газу в Європі після холодної зими. Регіон буде змушений активніше закуповувати СПГ влітку, конкуруючи за обмежені постачання з країнами Азії.