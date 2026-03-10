Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на газ у Європі пробили рівень $830 за тис. куб. м вперше з 2023 року

Спотові ціни на газ у Європі різко зросли в понеділок слідом за подорожчанням нафти на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Найбільш торгований контракт на хабі TTF до 12:17 за київським часом подорожчав на 17% - до 62 євро за МВт·год. Раніше в ході сесії зростання сягало 30%, а ціна піднімалася до 69,5 євро за МВт·год (близько $830 за 1 тис. куб. м), що стало найвищим рівнем із січня 2023 року.

«Ринок починає усвідомлювати, що перебої з постачанням енергоносіїв можуть бути тривалими і сягнути близько трьох місяців», - заявила стратег Rabobank Флоренс Шміт.

Напруженість на Близькому Сході зберігається другий тиждень. Іран перекрив судноплавство через Ормузька протока, що змусило низку країн регіону, зокрема Кувейт, Ірак і ОАЕ, скорочувати видобуток через ризик переповнення сховищ.

Додатковий тиск на ціни чинить низький рівень запасів газу в Європі після холодної зими. Регіон буде змушений активніше закуповувати СПГ влітку, конкуруючи за обмежені постачання з країнами Азії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3844  0,01 0,03 44,0200  0,04 0,08
EUR 50,4085  0,06 0,11 51,1693  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,28 0,64 43,9900  0,28 0,64
EUR 50,8880  0,33 0,65 50,9096  0,34 0,67

Бізнес