Фінансові новини
- |
- 10.03.26
- |
- 02:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на газ у Європі пробили рівень $830 за тис. куб. м вперше з 2023 року
14:34 09.03.2026 |
Спотові ціни на газ у Європі різко зросли в понеділок слідом за подорожчанням нафти на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Найбільш торгований контракт на хабі TTF до 12:17 за київським часом подорожчав на 17% - до 62 євро за МВт·год. Раніше в ході сесії зростання сягало 30%, а ціна піднімалася до 69,5 євро за МВт·год (близько $830 за 1 тис. куб. м), що стало найвищим рівнем із січня 2023 року.
«Ринок починає усвідомлювати, що перебої з постачанням енергоносіїв можуть бути тривалими і сягнути близько трьох місяців», - заявила стратег Rabobank Флоренс Шміт.
Напруженість на Близькому Сході зберігається другий тиждень. Іран перекрив судноплавство через Ормузька протока, що змусило низку країн регіону, зокрема Кувейт, Ірак і ОАЕ, скорочувати видобуток через ризик переповнення сховищ.
Додатковий тиск на ціни чинить низький рівень запасів газу в Європі після холодної зими. Регіон буде змушений активніше закуповувати СПГ влітку, конкуруючи за обмежені постачання з країнами Азії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Ціни на газ у Європі пробили рівень $830 за тис. куб. м вперше з 2023 року
|Україна і Європа можуть об’єднатися для розробки ракетних систем — Кубілюс
|«Податок на Google» приніс на 20% більше коштів у перші два місяці 2026 року — Карнаух
|Жінки очолили більше третини новостворених компаній в Україні торік — Опендатабот
|За два місяці митники виявили порушення на 460 млн грн
|Українці придбали понад 4,4 тис. нових автомобілів у лютому: що обирали бізнес і населення
Бізнес
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп