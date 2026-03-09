Авторизация

У лютому Пенсійний фонд отримав понад 57 млрд грн від ЄСВ

09:51 09.03.2026 |

Економіка

До Пенсійного фонду України у лютому 2026 року надійшло 57,2 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 1,7 млрд грн більше за плановий показник.

Про це ПФУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, за два місяці 2026 року на виконання функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, було отримано 177 млрд грн проти 140,8 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Зокрема, на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування надійшло 141,6 млрд грн (+17 млрд грн до показника 2025 року), на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 7,4 млрд грн (+1,2 млрд грн), на забезпечення деяких соціальних виплат за рахунок коштів державного бюджету - 28 млрд грн (+6,2 млрд грн).

Надходження від єдиного соціального внеску становили у лютому 57,2 млрд грн. З них розподілено на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - 53,4 млрд грн, на 2 млрд грн більше запланованих; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 3,8 млрд грн, на 0,3 млрд грн менше запланованого.
 

Бізнес