НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Податок на Google» приніс на 20% більше коштів у перші два місяці 2026 року — Карнаух

12:08 09.03.2026 |

Економіка

Обсяг задекларованого податку на додану вартість (ПДВ) нерезидентами, що постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ за січень-лютий 2026 року склав понад 4,2 млрд грн, що на 0,7 млрд грн, або на 20% перевищує показник аналогічного періоду попереднього року, повідомила тимчасова виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.

"На сьогодні платниками ПДВ вже зареєструвались 151 особа-нерезидент, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України. Сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню державного бюджету України", - написала вона у Facebook у п'ятницю.

За словами очільниці відомства, у січні-лютому 2026 року сплачено EUR38,5 млн, а також $52,1 млн.

Серед компаній-лідерів зі сплати податку, як і раніше, Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

