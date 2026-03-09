Фінансові новини
Жінки очолили більше третини новостворених компаній в Україні торік — Опендатабот
У 2025 році жінки очолили більше ніж третину нових компаній в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Опендатабот за даними Єдиного державного реєстру,
12 757 нових компаній очолили жінки торік.
Наразі на жінок-директорок припадає 34% від загальної кількості новостворених компаній. Це майже стільки ж, як і до початку повномасштабної російсько-української війни.
Найбільше нових компаній з директорками традиційно реєструють у Києві - 12 290 бізнесів. Далі йдуть Львівська область (3 154 компанії), Дніпропетровська (2 989), Київська (2 399) та Одеська (2 391).
"Втім, якщо подивитися на частку жінок серед керівників нових компаній, то лідирує Миколаївщина: 42% новостворених компаній там очолюють жінки. Високі показники також у Чернігівській (38%), Запорізькій (37%), Кіровоградській (37%) та Закарпатській (36%) областях", - зазначили в Опендатабот.
Натомість найменша частка жінок-директорок у Львівській (30%), Івано-Франківській (30%), Хмельницькій (32%), Житомирській і Рівненській областях (по 33%).
Попри це кількість нових компаній під керівництвом жінок значно зросла за рік в Івано-Франківській (+27%), Миколаївській (+24%) і Волинській (+20%) областях.
За кількістю жінок-директорок новостворених компаній лідирує сфера оптової торгівлі: 5 429 бізнесів, або 15% від загальної кількості. Далі йдуть громадські організації, нерухомість, ІТ і будівництво будівель.
В Опендатабот підкреслили, що водночас найбільший гендерний дисбаланс у нових турагенціях: хоча нових бізнесів у цій сфері відкрилось не так багато, там частка директорок сягнула 61%.
За часткою керівників жінки також превалюють у сферах творчості та мистецтва, працевлаштування, HoReCa та у державному управлінні й обороні.
Водночас є галузі, де жінки досі представлені мінімально. Серед нових охоронних компаній лише 7% очолюють жінки. Низька частка також у фінансових послугах і страхуванні, металургії, телекомунікаціях та будівництві інженерних споруд.
В Опендатабот зауважили, що саме в деяких "традиційно чоловічих" галузях зафіксоване найшвидше зростання. Побільшало жінок-директорок у виробництві комп'ютерів (+76%), в ІТ (+72%) та у виробництві машин (+44%).
Загалом серед майже 1,5 млн компаній, які наразі зареєстровані в Україні, жінки очолюють 32% з них - 455 298 компаній.
Жінки очолили більше третини новостворених компаній в Україні торік — Опендатабот
