Фінансові новини
- |
- 09.03.26
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За два місяці митники виявили порушення на 460 млн грн
10:35 09.03.2026 |
За період з січня по лютий 2026 року Державна митна служба виявила 1 822 порушень митних правил на 460 млн грн, тобто кількість виявлених правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 24%.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби, передає Укрінформ.
"У 624 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 89 млн гривень. Зокрема: промислових товарів на 70 млн грн, продовольчих товарів на 13 млн грн, транспортних засобів на понад 5 млн грн та валюти на 0,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 165 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3 млн грн, стягнуто до Держбюджету 9 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
На розгляд до суду митницями передано 959 справ про порушення митних правил на суму понад 332 млн гривень. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,86 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|За два місяці митники виявили порушення на 460 млн грн
|Українці придбали понад 4,4 тис. нових автомобілів у лютому: що обирали бізнес і населення
|У лютому Пенсійний фонд отримав понад 57 млрд грн від ЄСВ
|Ціни на нафту злетіли до максимумів з 2022 року, Brent піднялася вище $119 за барель
|У застосунку «Дія» планують запустити спрощений механізм податкової знижки
|Українська компанія увійшла до числа переможців програми Drone Dominance Program від Пентагону
Бізнес
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу