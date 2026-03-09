Авторизация

За два місяці митники виявили порушення на 460 млн грн

10:35 09.03.2026 |

Економіка

За період з січня по лютий 2026 року Державна митна служба виявила 1 822 порушень митних правил на 460 млн грн, тобто кількість виявлених правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 24%.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби, передає Укрінформ.

"У 624 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на 89 млн гривень. Зокрема: промислових товарів на 70 млн грн, продовольчих товарів на 13 млн грн, транспортних засобів на понад 5 млн грн та валюти на 0,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 165 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3 млн грн, стягнуто до Держбюджету 9 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду митницями передано 959 справ про порушення митних правил на суму понад 332 млн гривень. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,86 млрд гривень.
 

