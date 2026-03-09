У застосунку «Дія» планують запустити спрощений механізм податкової знижки

На порталі "Дія" найближчим часом на порталі запрацює послуга "Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб".

Про це розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає Укрінформ.

Подання декларацій

"Основна ідея сервісу - перетворити складний бухгалтерський процес на просту послідовність дій. Система автоматично підтягуватиме доступну інформацію з державних реєстрів про отримані доходи, майно та сплачені податки, мінімізуючи ймовірність помилок під час заповнення. Це особливо актуально для громадян, які мають декларувати додаткові доходи, наприклад від оренди нерухомості, продажу активів або іноземних дивідендів", - сказала Коваль.

Податкова знижка

Утім, за словами Коваль, найбільшим оновленням стане спрощений механізм отримання податкової знижки.

Кожен громадянин, який офіційно сплачує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), має право повернути частину грошей, витрачених на соціально важливі потреби: навчання в закладах освіти, іпотечні відсотки, внески на пенсійне страхування чи благодійність.