Ціни на нафту злетіли до максимумів з 2022 року, Brent піднялася вище $119 за барель

Ціни на нафту додають понад 26% на торгах у понеділок, досягли максимумів з середини 2022 року.

Воєнні дії на Близькому Сході дестабілізували ринок: значна частина поставок нафти з регіону виявилася заблокованою через фактичне закриття Ормузької протоки, і великі виробники змушені скорочувати видобуток у міру заповнення сховищ.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:10 кч становить $116,6 за барель, що на $23,91 (25,8%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $7,28 (8,5%), до $92,69 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $24,1 (26,51%), до $115 за барель. За підсумками попередньої сесії їх вартість збільшилася на $9,89 (12,2%), до $90,9 за барель.

Раніше під час торгів ціна Brent піднімалася до $119,5 за барель, WTI - до $119,48 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 27%, WTI - майже на 36%. Тижневий стрибок цін на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану став максимальним з весни 2020 року.

У суботу національна нафтова компанія Абу-Дабі Abu Dhabi National Oil (ADNOC) заявила, що "регулює обсяги видобутку на морських родовищах" з урахуванням розміру сховищ.

Держкомпанія Кувейту Kuwait Petroleum Corp. цього ж дня повідомила, що скорочує обсяги видобутку і переробки нафти через "іранські погрози безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку". Kuwait Petroleum оголосила форс-мажор щодо поставок енергоресурсів, повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, що опинився в його розпорядженні.

Саудівська держкомпанія Saudi Aramco зупинила роботу нафтопереробного комплексу Ras Tanura після удару безпілотників 2 березня і перенаправляє частину поставок нафти в порт Янбу на Червоному морі. Державна компанія Катару QatarEnergy оголосила форс-мажор щодо поставок скрапленого природного газу та асоційованих продуктів 4 березня.

Ознак швидкого завершення конфлікту на Близькому Сході поки немає, і Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світових нафтових потоків, ймовірно, залишатиметься закритою.

"Різка реакція нафтового ринку обумовлена тим, що інвестори не бачать очевидного виходу з конфлікту на Близькому Сході, що загострюється - це протистояння з дуже високими ставками, в якому жодна зі сторін, схоже, не готова поступитися першою", - зазначає аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

