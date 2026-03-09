Українці придбали понад 4,4 тис. нових автомобілів у лютому: що обирали бізнес і населення

Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з лютим 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку впали на 16%, а у корпоративному збільшились на 4%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

TOYOTA RAV-4 - 288 од.; TOYOTA LC Prado - 150 од.; HYUNDAI Tucson - 147 од.; MAZDA CX5 - 140 од.; SKODA Karoq - 93 од.

Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали: