Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці придбали понад 4,4 тис. нових автомобілів у лютому: що обирали бізнес і населення

10:21 09.03.2026 |

Економіка

Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з лютим 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку впали на 16%, а у корпоративному збільшились на 4%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. TOYOTA RAV-4 - 288 од.;
  2. TOYOTA LC Prado - 150 од.;
  3. HYUNDAI Tucson - 147 од.;
  4. MAZDA CX5 - 140 од.;
  5. SKODA Karoq - 93 од.

Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:

  1. RENAULT Duster - 241 од.;
  2. TOYOTA RAV-4 - 84 од.;
  3. TOYOTA LC Prado - 79 од.;
  4. TOYOTA Hilux - 52 од.;
  5. SKODA Kodiaq - 50 од.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3844  0,01 0,03 44,0200  0,04 0,08
EUR 50,4085  0,06 0,11 51,1693  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на 06.03.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6800  0,09 0,19 43,7100  0,09 0,19
EUR 50,5596  0,03 0,06 50,5724  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес