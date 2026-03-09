Фінансові новини
Українці придбали понад 4,4 тис. нових автомобілів у лютому: що обирали бізнес і населення
10:21 09.03.2026 |
Український автопарк у лютому поповнили близько 4,4 тис. нових легкових авто, з яких 63% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 37% придбали юрособи.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з лютим 2025 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку впали на 16%, а у корпоративному збільшились на 4%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 - 288 од.;
- TOYOTA LC Prado - 150 од.;
- HYUNDAI Tucson - 147 од.;
- MAZDA CX5 - 140 од.;
- SKODA Karoq - 93 од.
Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:
- RENAULT Duster - 241 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 84 од.;
- TOYOTA LC Prado - 79 од.;
- TOYOTA Hilux - 52 од.;
- SKODA Kodiaq - 50 од.
За матеріалами:
Економічна правда
