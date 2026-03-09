Україна і Європа можуть об’єднатися для розробки ракетних систем — Кубілюс

Україна розглядає питання розробки ракетних систем разом з європейськими партнерами на фоні необхідності розширювати оборонне виробництво, спричинене зменшенням запасів озброєння у країнах ЄС.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який сьогодні розпочинає «ракетний тур» країнами-членами ЄС, під час якого планує зустрітися з виробниками та представниками урядів.

«Безумовно, ми розуміємо загальні виклики, з якими зараз стикається українська та європейська протиповітряна оборона. Тому що деякі європейські держави-члени, такі як Кіпр, також стикаються з можливістю будь-яких ударів з боку Ірану. І саме тому мій ракетний тур стає ще більш очевидно актуальним», - зазначив Кубілюс.

Стосовно того, чи перебуває він на зв'язку із державами Перської затоки для обговорення поставок ракет для української протиповітряної оборони, єврокомісар зауважив, що країни регіону дійсно мають певні запаси ракет, але самі мають відповідні потреби на фоні ударів з боку Ірану.

Водночас «країни Перської затоки і навіть Сполучені Штати шукають українського досвіду боротьби з ворожими безпілотниками набагато більш економічно ефективними засобами, щоб не збивати кожен безпілотник ракетами PAC-2 або PAC-3», додав Кубілюс.

Він заявив, що під час «ракетного туру» прагне зосередитися на розгляді ефективних рішень для постачання зброї Україні.

«Україна є одним з наших чітких пріоритетів. І ви знаєте, що ми готуємо кредит у розмірі 90 мільярдів євро, з яких 60 мільярдів євро призначено для оборонної допомоги. І українці дуже чітко розуміють свої пріоритети: це дрони, боєприпаси калібру 155 мм великої дальності та ракети», - сказав Кубілюс.

За його словами, найбільшою проблемою є ракети. «І це структурна проблема, а не просто проблема даного моменту. Нам потрібно наростити виробництво як існуючих пускових систем, так і ракет, але також потрібно подумати про розробку нових систем, можливо, разом з українцями. Минулого тижня я розмовляв з міністром оборони України Михайлом Федоровим, який зараз також вивчає можливості розробки українських ракетних систем разом з деякими європейськими партнерами», - повідомив єврокомісар.

Він хоче вивчити ситуацію на місцях, дізнатися про можливості та закликати як національні уряди, так і оборонну промисловість «рухатися вперед».

Кубілюс також закликатиме національні уряди переглянути свої запаси зброї, щоб реалізувати певні за гроші кредиту на підтримку України на 2026-2027 роки.

«І цей кредит зараз є критично важливим - не лише тому, що Україні потрібна фінансова підтримка ЄС починаючи з квітня, а й тому, що він створює нові можливості, щоб знайти способи гарантувати набагато стабільніше постачання зброї до України», - наголосив Кубілюс.

Він нагадав, що в межах кредиту діє «каскадний принцип», де пріоритет надається виробництву в Україні, а у разі відсутності потрібної зброї розглядається європейське виробництво, водночас існує можливість відступу від правил та звернення до інших постачальників.