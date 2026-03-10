Владі знадобиться 1,5–2 роки після війни, щоб провести перепис населення

За словами глави Держстату, наразі проводяться оцінки кількості населення України, проте офіційно їх не публікують. Натомість свої дані наводять різні інституції та приватні дослідники, що спричиняє різні трактування.

Повноцінний перепис населення в Україні можливий не раніше ніж через півтора-два роки після закінчення війни. Про це заявив голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук у коментарі державному інформаційному агентству "Укрінформ" , оприлюдненому в понеділок, 9 березня.

За його словами, наразі оцінка чисельності населення проводиться, але офіційно не публікується. "Ми розрахували ці показники, зараз обговорюємо, що з цього можна оприлюднити. Поки що ця інформація не розкривається, але сподіваюся, знайдемо консенсус з урядом і зможемо її опублікувати", - пояснив Макарчук.

Остання офіційна оцінка Держстату датована 1 лютого 2022 року. Відтоді через відсутність перепису існує "плюралізм оцінок" - різні цифри озвучують, зокрема, Фонд ООН у галузі народонаселення, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, наукові інститути та приватні дослідники.

Макарчук наголосив: різні оцінки дозволяють обирати цифру залежно від цілей, але точність у межах плюс-мінус чотирьох мільйонів людей не дає змоги деталізувати дані без повноцінного перепису. Умови ж війни провести такий не дають змоги.

Ба більше, за словами Макарчука, після війни потрібно зачекати півтора-два роки, щоб відбулися соціальні процеси - повернення людей, демобілізація, реінтеграція. "Лише тоді буде сенс фіксувати стан та чисельність населення", - пояснив голова Держстату.

Україна долучиться до європейського перепису

За його словами, Україна планує долучитися до європейського раунду перепису 2030 року з використанням комбінованих або реєстрових методів з частковим опитуванням. Макарчук навів приклад Естонії, де для оцінки чисельності використовують понад 50 джерел даних - від споживання води та обсягів побутових відходів до активності ліфтів у багатоповерхівках.

Він наголосив, що перепис населення необхідний не лише для підрахунку кількості жителів, а й для розуміння соціально-економічних умов, вікових і гендерних складників, доступу до інфраструктури, що важливо для державних органів і муніципалітетів, зокрема для формування політики розвитку територій та соціальних програм.

