Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Постачання СПГ з Катару підривають баланс ринку: профіциту у 2026 році може не бути

За даними Morgan Stanley, зупинка виробництва у Катарі, великому експортері скрапленого природного газу, ймовірно, знищить більшу частину прогнозованого надлишку на цей рік.

Як повідомляє Bloomberg, будь-яке продовження перерви у постачанні СПГ у Катарі понад один місяць «швидко призводить до дефіциту», - заявили аналітики, включаючи Девіна Макдермотта, у записці від 8 березня.

Безпрецедентне закриття найбільшого в світі заводу з виробництва СПГ у Рас-Лаффані в Катарі призвело до подвоєння цін на газ. Перезапуск виробництва й відновлення постачань може зайняти тижні або навіть місяці, заявив Financial Times міністр енергетики країни.

Morgan Stanley прогнозував ще до війни з Іраном, що світовий ринок СПГ обсягом приблизно 420 млн тонн на рік зіткнеться 2026 року з надлишком до 6 млн тонн, оскільки у США й інших країнах стартували нові проєкти.

Якщо протягом наступного тижня чи близько того не буде чіткого шляху до відновлення видобутку з Катару, ціни можуть швидко зрости до $30 за мільйон британських теплових одиниць або більше, повідомив банк.

Morgan Stanley також переніс свій прогноз щодо перших вантажів з проєкту розширення Північного родовища Катару на І квартал 2027 року, вилучивши близько 1 млн тонн зі свого прогнозу постачань на цей рік
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8961
  0,1669
 0,38
EUR
 1
 50,7132
  0,1710
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6011  0,22 0,50 44,2605  0,24 0,55
EUR 50,7368  0,33 0,65 51,4921  0,32 0,63

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,28 0,64 43,9900  0,28 0,64
EUR 50,8880  0,33 0,65 50,9096  0,34 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес