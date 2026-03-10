Постачання СПГ з Катару підривають баланс ринку: профіциту у 2026 році може не бути

За даними Morgan Stanley, зупинка виробництва у Катарі, великому експортері скрапленого природного газу, ймовірно, знищить більшу частину прогнозованого надлишку на цей рік.

Як повідомляє Bloomberg, будь-яке продовження перерви у постачанні СПГ у Катарі понад один місяць «швидко призводить до дефіциту», - заявили аналітики, включаючи Девіна Макдермотта, у записці від 8 березня.

Безпрецедентне закриття найбільшого в світі заводу з виробництва СПГ у Рас-Лаффані в Катарі призвело до подвоєння цін на газ. Перезапуск виробництва й відновлення постачань може зайняти тижні або навіть місяці, заявив Financial Times міністр енергетики країни.

Morgan Stanley прогнозував ще до війни з Іраном, що світовий ринок СПГ обсягом приблизно 420 млн тонн на рік зіткнеться 2026 року з надлишком до 6 млн тонн, оскільки у США й інших країнах стартували нові проєкти.

Якщо протягом наступного тижня чи близько того не буде чіткого шляху до відновлення видобутку з Катару, ціни можуть швидко зрости до $30 за мільйон британських теплових одиниць або більше, повідомив банк.

Morgan Stanley також переніс свій прогноз щодо перших вантажів з проєкту розширення Північного родовища Катару на І квартал 2027 року, вилучивши близько 1 млн тонн зі свого прогнозу постачань на цей рік