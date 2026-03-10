Авторизация

Нафта дешевшає на 6%: Brent близько $92,9 за барель

Ціни на нафту еталонних марок падають вранці у вівторок.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:16 кч становить $92,89 за барель, що на $6,07 (6,13%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $6,27 (6,76%), до $98,96 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $6,19 (6,53%), до $88,58 за барель. За підсумками попередньої сесії їх вартість збільшилася на $3,87 (4,26%), до $94,77 за барель.

Котирування відкочуються з максимумів більш ніж за три роки, досягнутих у понеділок, коли обидві марки торгувалися біля $120 за барель.

Побоювання інвесторів щодо пропозиції нафти послабилися після того, як президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що війна з Іраном, ймовірно, наближається до кінця, а американська військова операція просувається з помітним випередженням графіка.

Крім того, він заявив про наміри відмовитися від нафтових санкцій і забезпечити супровід танкерів через Ормузьку протоку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8961
  0,1669
 0,38
EUR
 1
 50,7132
  0,1710
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6073  0,22 0,51 44,2435  0,22 0,51
EUR 50,7335  0,32 0,64 51,4800  0,31 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8400  0,12 0,27 43,8700  0,12 0,27
EUR 51,0823  0,19 0,38 51,0997  0,19 0,37

