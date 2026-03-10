Фінансові новини
Обсяг задекларованих доходів українців перевищив 32 млрд грн: де найбільше
08:05 10.03.2026 |
На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан та задекларували 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначають в ДПС.
За даними податкової, найбільші суми доходів задекларували платники податків:
- Києва - 6,6 млрд грн,
- Львівської області - 3,0 млрд грн,
- Дніпропетровської області - 2,9 млрд грн,
- Київської області - 2,8 млрд грн.
Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн грн. За підрахунками ДПС, загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд грн доходів та визначили до сплати 445 млн грн податкових зобов'язань.
Йдеться, що серед найбільш поширених джерел доходів:
- спадщина та дарування - 2,9 млрд грн,
- продаж рухомого та нерухомого майна - 819,1 млн грн,
- іноземні доходи - 733,2 млн грн,
- дохід від оренди майна - 406 млн грн,
- інші оподатковувані доходи - 340,6 млн грн,
- інвестиційні доходи - 227,3 млн грн.
Найбільшу суму податкових зобов'язань задекларував мешканець Київської області - до сплати він визначив понад 15,6 млн грн ПДФО та військового збору, поінформували в податковій.
Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, яку вони визначили до повернення з бюджету, становить 139,4 млн грн. Це майже на 98 млн грн більше, ніж торік.
Деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для отримання податкової знижки декларацію треба подати до 31 грудня року (включно).
