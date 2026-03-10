ЄС дозволив експорт саджанців вишні з України

Європейський Союз офіційно дозволив імпортувати з України садивний матеріал вишні звичайної (Prunus cerasus), вишні сизої (Prunus canescens) та їхніх гібридів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Відкриття ринку ЄС для українського садивного матеріалу - це ще один крок до глибшої інтеграції в європейський простір, розширення експортної географії та зміцнення репутації України як надійного торговельного партнера", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, рішення ухвалене Європейською Комісією (Виконавчий регламент ЄС 2025/1949) після розгляду технічного досьє, що було підготовлене українською стороною.

Що можна завозити

Зокрема, документ дозволяє ввезення на територію Євросоюзу нещеплених рослин віком до двох років, без листя.

"Кожен вантаж повинен відповідати встановленим фітосанітарним вимогам і супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом. Невідповідність вимогам країни-імпортера є підставою для відмови в його видачі - а отже, й у здійсненні експорту", - наголосили в Держпродспоживслужбі.

При цьому там звернули увагу на необхідність визнання еквівалентності системи сертифікації України для повноцінного експорту матеріалу, що підпадає під дію Директиви Ради 2008/90/ЄС. У цьому контексті важливим кроком стало Виконавче рішення Комісії ЄС 2026/75 від 12 січня 2026 року щодо еквівалентності матеріалу для розмноження плодових рослин, вирощених у третіх країнах.

Раніше заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький заявляв, що український органічний ринок залишається переважно експортно-орієнтованим, а Європейський Союз залишається ключовим ринком.

Як повідомлялося, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2026 року зріс на 3,2% проти аналогічного періоду торік.

Підтримка садівництва в Україні

Нагадаємо, починаючи з 2 лютого Міністерство економіки поновило прийом заявок на отримання державної підтримки у вигляді грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Грантову підтримку для садів можна отримати на висадку та облаштування насаджень площею від 1 до 25 гектарів.

У 2025 році в рамках програми було підтримано 69 проєктів на загальну суму 438,4 млн грн, з яких 268,1 млн грн спрямовано на розвиток садівництва та 170,3 млн грн - на будівництво тепличних комплексів. Загалом з моменту запуску програми у 2022 році держава вже надала грантову підтримку розвитку садів і теплиць на понад 1,6 млрд грн. Зокрема, на сади - 1,1 млрд грн, а на теплиці - 495 млн грн.