НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок житла: новобудови без змін, вторинка місцями зростає в ціні

14:46 10.03.2026 |

Економіка, Україна

В Україні ціни на нове житло у лютому здебільшого тримались на тому ж рівні, що у січні з невеликими коливаннями в межах кількох відсотків.

Про це йдеться в дослідженні від DIM.RIA.

Зазначається, що найбільше зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області - +8%. Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у лютому становила $1 426/м² (+0,5% у порівнянні з січнем). Найпомітніше зменшення ціни за місяць спостерігається у Запорізькій області - падіння на 3,5%.

Водночас попит на новобудови серед українців у лютому зростав практично по всій країні. Найпомітніше зростання - у Житомирській (+38%), Закарпатській (+22%) та Тернопільській (+21%) областях. Падіння попиту відбулось у деяких прифронтових регіонах: Сумській (-15%), Запорізькій (-8%) та Харківській (-3%) областях.

Згідно з аналітикою, у лютому кількість оголошень про продаж нерухомості на вторинному ринку зросла майже у всіх областях. Найбільше нових оголошень з'явилося у Києві (+15%), Львівській (+11%), Чернігівській (+8%) та Чернівецькій (+7%) областях. Зменшилась кількість пропозицій у Кіровоградській (-3%), Житомирській (-1%), Полтавській (-1%) та Сумській (-1%) областях.

За даними DIM.RIA, ситуація з цінами на вторинне житло відрізняється у залежності від регіону України. У лютому найвищі темпи зростання цін зафіксовано у Сумській (+21%), Тернопільській (+12%) та Черкаській (+11%) областях. В інших регіонах ціни здебільшого залишились такими ж, як у січні.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області - $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у лютому становить $89 тис., свідчить аналітика.

Ринок житла: новобудови без змін, вторинка місцями зростає в ціні

Зазначається, якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим - Деснянський, де середня вартість у лютому становила $49,5 тис.

Згідно з дослідженням, у лютому попит на вторинне житло продовжує зростати по всій території України. Найпомітніше - у Чернігівській (+28%), Житомирській (+17%), Київській (+16%), Черкаській (+16%) та Миколаївській (+16%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та попитом у Тернопільській області: у середньому на 1 оголошення припадає 4,4 шукачів.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8961
  0,1669
 0,38
EUR
 1
 50,7132
  0,1710
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6073  0,22 0,51 44,2435  0,22 0,51
EUR 50,7335  0,32 0,64 51,4800  0,31 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8400  0,12 0,27 43,8700  0,12 0,27
EUR 51,0823  0,19 0,38 51,0997  0,19 0,37

