Ринок житла: новобудови без змін, вторинка місцями зростає в ціні

В Україні ціни на нове житло у лютому здебільшого тримались на
тому ж рівні, що у січні з невеликими коливаннями в межах кількох
відсотків.
Про це йдеться в дослідженні від DIM.RIA.
Зазначається, що найбільше зростання ціни
зафіксовано у Закарпатській області - +8%. Київ залишається лідером за
ціною: середня вартість квадратного метра у лютому становила $1 426/м²
(+0,5% у порівнянні з січнем). Найпомітніше зменшення ціни за місяць
спостерігається у Запорізькій області - падіння на 3,5%.
Водночас попит на новобудови серед українців у
лютому зростав практично по всій країні. Найпомітніше зростання - у
Житомирській (+38%), Закарпатській (+22%) та Тернопільській (+21%)
областях. Падіння попиту відбулось у деяких прифронтових регіонах:
Сумській (-15%), Запорізькій (-8%) та Харківській (-3%) областях.
Згідно з аналітикою, у лютому кількість оголошень
про продаж нерухомості на вторинному ринку зросла майже у всіх областях.
Найбільше нових оголошень з'явилося у Києві (+15%), Львівській (+11%),
Чернігівській (+8%) та Чернівецькій (+7%) областях. Зменшилась кількість
пропозицій у Кіровоградській (-3%), Житомирській (-1%), Полтавській
(-1%) та Сумській (-1%) областях.
За даними DIM.RIA, ситуація з цінами на вторинне житло
відрізняється у залежності від регіону України. У лютому найвищі темпи
зростання цін зафіксовано у Сумській (+21%), Тернопільській (+12%) та
Черкаській (+11%) областях. В інших регіонах ціни здебільшого залишились
такими ж, як у січні.
Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у
Запорізькій області - $16 тис. Найдорожче житло у Києві: середня
вартість у лютому становить $89 тис., свідчить аналітика.
Зазначається, якщо аналізувати столицю детальніше:
найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в
середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим - Деснянський, де середня
вартість у лютому становила $49,5 тис.
Згідно з дослідженням, у лютому попит на вторинне житло
продовжує зростати по всій території України. Найпомітніше - у
Чернігівській (+28%), Житомирській (+17%), Київській (+16%), Черкаській
(+16%) та Миколаївській (+16%) областях.
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та попитом у
Тернопільській області: у середньому на 1 оголошення припадає 4,4
шукачів.