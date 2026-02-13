Фінансові новини
Ринок букетів до 14 лютого переходить до персоналізації – аналіз
16:42 13.02.2026 |
Флористичний ринок напередодні Дня закоханих входить у пік попиту, але візуальна мова подарункових букетів помітно змінюється. Замість «кричущої» упаковки і стандартних наборів все частіше вибирають «тиху розкіш» - приглушені відтінки, натуральні фактури і композиції, які виглядають не як масовий продукт, а як зібрана «під людину» історія.
Головний тренд сезону - м'які палітри і більш вільні форми. Професійні видання описують відхід від гіпернасиченого «валентинового» червоного до поєднань з нейтральними кольорами - blush, mauve, terracotta, sage, а також до скульптурних, асиметричних композицій, де важливі рух і «повітря» між квітами. Троянди залишаються емоційним якорем, але їх частіше міксують з ранункулюсами, тюльпанами і «характерними» стеблами, щоб букет виглядав сучасно і менш шаблонно.
Паралельно змінюється упаковка. Клієнти все частіше вибирають матовий папір, спокійні тони (пильна троянда, пастельна лаванда, теплі нейтральні кольори) і природні текстури, які «обрамляють» букет, а не перетягують увагу. Цей візуальний зсув підштовхує і до більш стійких рішень - переробних матеріалів і відповідальних стандартів ланцюжка поставок.
Третій блок - логістика і канали продажів. За оцінками галузевих учасників, зростають онлайн і телефонні замовлення, а також частка самовивозу і «останньої милі» в останні години перед святом. У 2026 році, коли 14 лютого припадає на суботу, флористи очікують особливо сильний трафік вихідного дня, що підвищує цінність попереднього замовлення і готових рішень «забрав і подарував».
У Києві цю модель добре видно по активності локальних салонів. Наприклад, LeCharmé працює за двома адресами (вул. М. Василенка, 8 і вул. М. Донця, 2А) і здійснює доставку по Києву та області.
Окрема тенденція ринку - зростання популярності композицій у кошиках і коробках: вони зручніші для доставки, не потребують вази і сприймаються як більш «подарунковий» формат.
Українські сервіси доставки відзначають попит у січні-лютому 2026 року на мікс фактур і кольорів та еко-матеріали (крафт, мішковина, дерево) і кастомізацію «під настрій».
