У Дія стартувало тестування нової категорії заяв до Реєстр збитків для України про втрату майна: хто має право подати
11:58 05.03.2026 |
У "Дії" запустили бета-тестування послуги подання юридичними особами заяв до Міжнародного реєстру збитків за категорією C3.2 - "Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях".
Як повідомили в пресслужбі "Дії", якщо юридична особа втратила контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, це можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.
"Юридичні особи, які не є державними органами, можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Після внесення заяви та доказів до Реєстру її передадуть компенсаційній комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації", - розповіли в "Дії".
Хто може взяти участь у тестуванні
Стати бета-тестувальником може:
Записатися на бета-тестування можна на порталі "Дія".
Наприкінці лютого стало відомо, що українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, відтепер можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків.
У грудні минулого року Кабінет Міністрів оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, відкривши його для бізнесу та органів влади.
