У Дія стартувало тестування нової категорії заяв до Реєстр збитків для України про втрату майна: хто має право подати

11:58 05.03.2026

Україна

У "Дії" запустили бета-тестування послуги подання юридичними особами заяв до Міжнародного реєстру збитків за категорією C3.2 - "Втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях".

Як повідомили в пресслужбі "Дії", якщо юридична особа втратила контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, це можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні.

"Юридичні особи, які не є державними органами, можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Після внесення заяви та доказів до Реєстру її передадуть компенсаційній комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації", - розповіли в "Дії".


Хто може взяти участь у тестуванні

Стати бета-тестувальником може:

  • керівник юридичної особи,
  • представник із наданими цифровими повноваженнями.

    • Записатися на бета-тестування можна на порталі "Дія".

    Наприкінці лютого стало відомо, що українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, відтепер можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків.

    У грудні минулого року Кабінет Міністрів оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, відкривши його для бізнесу та органів влади. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,7170
    		  0,2622
    		 0,60
    EUR
    		 1
    		 50,8341
    		  0,3744
    		 0,74

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
    EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,8500  0,07 0,16 43,8800  0,07 0,16
    EUR 50,8660  0,20 0,39 50,8920  0,20 0,38

