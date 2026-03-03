Авторизация

Україна розпочинає аудит втрат на фронті — повідомив міністр оборони

09:55 03.03.2026

Україна

Міністр оборони Михайло Федоров заявив про початок аудиту втрат України на полі бою. Він написав про це у телеграмі 2 березня після того, як минулого тижня «кілька днів працював на фронті: на Запорізькому, Дніпропетровському і Харківському напрямках».

«Аудит допоможе виявити ключові проблеми й ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал - найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна», - зазначив Федоров.

Крім того, за підсумками зустрічей з командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій він повідомив, що йде робота і над іншими рішеннями з метою посилити оборону й «системно підготуватися до весни». Зокрема, за словами міністра, йдеться про забезпечення бригад дронами і масштабування наземних роботизованих комплексів.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

