Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стартувала програма для жінок, які планують відкрити кав’ярню, пекарню або кафе

08:04 03.03.2026 |

Економіка, Україна

Мінекономіки спільно з партнерами анонсують програму з безкоштовного навчання для жінок із малих міст і сіл, які хочуть відкрити кав'ярню, пекарню, кафе чи сімейний ресторан.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що програма «Іскра. Розпалюй власну справу» допомагає пройти шлях від ідеї до готового бізнес-плану, зокрема учасниці опрацюють концепцію закладу, меню, фінанси, пошук локації, операційні процеси та маркетинг.

«Підтримка жіночого підприємництва в регіонах - це прямий внесок у зайнятість, розвиток малого бізнесу та економічну стійкість громад. Через навчання, менторство й доступ до ресурсів ми допомагаємо жінкам запускати або масштабувати справу в HoReCa, створювати робочі місця та працювати легально», - зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

До навчання можуть долучитися жінки від 18 років, які мають ідею власного закладу, живуть та планують відкривати бізнес в Україні. Досвід у сфері гостинності або підприємництві буде перевагою, але не є обов'язковим.

Зокрема, навчання складається з 10 практичних модулів, лекторками яких є провідні експертки індустрії. Фіналістки програми поїдуть на Food Tour до Києва, представлять ідеї на Pitch Day та зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 5000 євро на розвиток бізнесу.

Подати заявку можна до 23 березня за посиланням.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес