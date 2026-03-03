Фінансові новини
- 03.03.26
- 12:24
В Україні стартувала програма для жінок, які планують відкрити кав’ярню, пекарню або кафе
Мінекономіки спільно з партнерами анонсують програму з безкоштовного навчання для жінок із малих міст і сіл, які хочуть відкрити кав'ярню, пекарню, кафе чи сімейний ресторан.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що програма «Іскра. Розпалюй власну справу» допомагає пройти шлях від ідеї до готового бізнес-плану, зокрема учасниці опрацюють концепцію закладу, меню, фінанси, пошук локації, операційні процеси та маркетинг.
«Підтримка жіночого підприємництва в регіонах - це прямий внесок у зайнятість, розвиток малого бізнесу та економічну стійкість громад. Через навчання, менторство й доступ до ресурсів ми допомагаємо жінкам запускати або масштабувати справу в HoReCa, створювати робочі місця та працювати легально», - зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.
До навчання можуть долучитися жінки від 18 років, які мають ідею власного закладу, живуть та планують відкривати бізнес в Україні. Досвід у сфері гостинності або підприємництві буде перевагою, але не є обов'язковим.
Зокрема, навчання складається з 10 практичних модулів, лекторками яких є провідні експертки індустрії. Фіналістки програми поїдуть на Food Tour до Києва, представлять ідеї на Pitch Day та зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 5000 євро на розвиток бізнесу.
Подати заявку можна до 23 березня за посиланням.
