Фінансові новини
- |
- 05.03.26
- |
- 09:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
ПДВ для ФОПів запровадять, але поріг ще не визначили — відповідь Свириденко на петицію
08:25 05.03.2026 |
Уряд не відмовиться від запровадження обов'язкової реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП) платниками податку на додану вартість (ПДВ), але поріг річного виторгу для цього все ще обговорюється.
Про це йдеться у відповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко на петицію із закликом відкликати законодавчу ініціативу Міністерства фінансів про запровадження обов'язкової реєстрації ФОПів платниками податку на додану вартість (ПДВ) з 1 січня 2027 року.
Зокрема, Свириденко заявила, що "на сьогодні відповідна законодавча ініціатива Мінфіну до Кабінету Міністрів не надходила".
"Слід зазначити, що на сьогодні тривають консультації з представниками бізнесу та експертного середовища щодо розміру порогу обов'язкової реєстрації платником податку на додану вартість в межах, встановлених Директивою Ради 2006/112/ЄС (85 тис. євро). Таким чином, зміни щодо обов'язкової реєстрації платниками податку на додану вартість платників єдиного податку не будуть стосуватися більшості фізичних осіб - підприємців", - написала Свириденко.
Водночас вона нагадала, що затверджена урядом у грудні 2023 року Національна стратегія доходів до 2030 року передбачає реєстрацію всіх підприємців на спрощеній системі оподаткування в системі оподаткування ПДВ у випадку досягнення певного порогу.
Свириденко додала, що Україна також зобов'язалася імплементувати норми Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість. Відповідно до неї, розмір порогу для обов'язкової реєстрації платником ПДВ кожна окрема країна визначає самостійно, після консультацій з Комітетом ЄС з питань податку на додану вартість. Крім того, уряди можуть застосовувати спрощені процедури для нарахування та стягнення податку на додану вартість за умови, що вони не призводять до зменшення його надходжень до бюджету.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чи буде валютний шок: позиція НБУ щодо курсу в Україні
|Нафтові котирування підвищуються на тлі ескалації на Близькому Сході
|ПДВ для ФОПів запровадять, але поріг ще не визначили — відповідь Свириденко на петицію
|Уряд ініціює перегляд зарплат для вчителів
|Нафта в плюсі, однак зростання гальмує — Brent торгується поблизу $82,5
|Фінансування оборони: НБУ у лютому виділив майже ₴20,3 млрд
Бізнес
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G
|Китайські вчені презентували проривний акумулятор для електрокарів із дальністю понад 1 000 км
|Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії
|Microsoft пропонує українським стартапам кредит до $150 тисяч
|Вчені створили водну батарею, що зберігає ефективність після 120 000 циклів
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину